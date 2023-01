Binnenkijken: instapklaar huis, maar karakterloos. “Liefde voor het authentieke heb ik van papa”

Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig een instapklaar huis wil. Fotografe en styliste Isabelle (37) en haar man Maxime wisten er zo eentje op de kop te tikken, maar besloten toch om het van top tot (s)teen te verbouwen. Zo leefden ze samen met hun kinderen bijna een jaar op de dakverdieping van slechts 60 vierkante meter. Maar het was het allemaal waard. “Nu vinden we hier tenminste onze persoonlijkheden in terug.”

Oude huizen worden vandaag gekocht, opgeknapt en heel standaard afgewerkt om ze snel met zo veel mogelijk winst weer te verkopen. Dan kan je niet veel meer dan eenheidsworst verwachten, en ons huis was daar een perfect voorbeeld van, vertelt Isabelle. “Toch wilde ik het meteen kopen, want de ruimtes en de tuin hadden veel potentieel.”

Isabelles man Maxime moest overtuigd worden, maar ging overstag. “Het hielp dat we niet aan ons proefstuk toe waren. Dit was al onze derde grote verbouwing. Ik wist hoe we hier authenticiteit in konden brengen. Ik heb de ideeën en Maxime slaagt er wonderwel in om ze te verwezenlijken. Hij is superhandig en kan zo goed als alles. Mocht dat niet zo zijn, dan hadden we niet genoeg geld gehad om iets als dit te realiseren.”

Volkswagenbusje

Het gezin voelde zich ook niet te beroerd om tijdens de werken met z’n vieren acht maanden te kamperen op de dakverdieping, op een oppervlakte van zowat 60 vierkante meter. “We zijn het gewoon om dicht bij elkaar te leven, want we trekken er vaak op uit in ons omgebouwde Volkswagenbusje. De kinderen zagen het als een groot avontuur. Maar het was wel fijn toen iedereen ­opnieuw zijn eigen plek had en alles af was.”

Tijdens de verbouwing ruimde de IKEA-keuken plaats voor een eigen ontwerp met recuperatiematerialen, de laminaatvloer voor een doorleefd parket, het wasmeubel van dertien uit een dozijn voor een omgebouwde werkbank, de glad bepleisterde spierwitte muren voor kalkverf met textuur en warme kleuren … Zelfs de metalen deurklinken werden vervangen door karaktervolle krukjes en ook alle plinten gingen eruit. Geen enkel detail werd over het hoofd gezien.

Quote Ik ben enorm gehecht aan dit huis, want mijn papa bracht hier zijn laatste maanden door. Isabelle Vermeersch

Niet honkvast

“We hebben er onze ziel in gelegd. Nu vinden we hier onze persoonlijkheden in terug en voelt het aan als ons nest. Toch betekent dit niet dat dit voor altijd onze plek blijft, want we zijn totaal niet honkvast. Al ben ik toch het meest gehecht aan dit huis, omdat mijn papa hier zijn laatste maanden doorbracht.”

“Hij was antiquair en leerde me als kind om unieke, maar daarom niet noodzakelijk dure objecten naar waarde te schatten. Toen ik verjaarde, kreeg ik geen speelgoed, maar een schilderijtje met op de achterkant de datum. Die sieren nu ons huis. Dankzij zijn inbreng zal ik niet gauw kiezen voor een standaardinterieur met meubels en decoratie uit massaproductie. Daar ben ik hem erg dankbaar voor.”

De juiste sfeer

In de zomer zwieren de ramen open en is het terras het verlengstuk van de zithoek. Door de ventilator aan het plafond komen er geen vliegen binnen. “Normaal hangt daar een lamp, maar in een zithoek heb je op die plaats geen licht nodig, vind ik. Het is veel beter om sfeer te scheppen met accentverlichting elders dan in het centrum van een ruimte”, zegt Isabelle. De nis achter de zetel was er vroeger niet.

De spullen die er op houten planken staan, kleden de ruimte aan en hebben een grote emotionele waarde: reisalbums, boeken, keramiekwerk, objets d’art waar haar papa aan gehecht was … De zetel is van FEST Amsterdam, het tapijt van HKliving. Het blauw in het kussen en de zitpoef van Mosa Mosa geven een subtiele kleurtoets. Het bijzettafeltje spotte Isabelle bij Casa Gitane in Amsterdam.

Kwestie van aanvaarding

Victor heeft de kamer waar het gezin tijdens de werken kampeerde. Ze leefden beneden en sliepen boven op de mezzanine. “Ik ben geen fan van de stickers op de trap, maar moet leren aanvaarden dat hij hier zijn eigen plek van maakt”, lacht Isabelle. Als jong meisje sliep ze vroeger in hetzelfde grenen bed. Dochter Millie heeft haar kamer hiernaast, waar tijdens de verbouwing de keuken was. “Het is de enige plek in huis waar we de plankenvloer wit schilderden, omdat hij te vuil was door er allerlei dingen op te morsen. Die afwisseling is leuk.”

Doorkijkkamer

Ook de badkamer blinkt uit in originaliteit, met een wasmeubel dat ooit dienstdeed als werkbank. Erboven hangt niet de typische spiegel, maar zit een raam. “Als ik mijn tanden poets, kijk ik veel liever naar de bomen in de tuin dan naar mezelf. Daarom installeerden we dat raam tussen de badkamer en onze slaapkamer.”

Recuperatiekeuken

Een keuken als deze zul je bij geen enkele fabrikant vinden. Hij is het zoveelste voorbeeld van de meerwaarde die de combinatie van de creativiteit van Isabelle en de handigheid van Maxime opleverde. Tussen gemetselde kolommen zijn kasten gemaakt met oude vloerplanken. Ook de arduinen gootsteen is gerecupereerd en past goed bij het aanrecht in beton ciré. De muur in terracotta en de antieke opalinelampjes maken het plaatje compleet.

Wie is Isabelle? Volledig scherm © Maarten De Bouw • Isabelle Vermeersch (37) was eerst juwelenontwerpster en werkte ook al in de modesector. In 2021 richtte ze TATD Studio op, waar ze focust op fotografie, content creation & interieur. Meer weten? tatdstudio.com • Ze is gehuwd met Maxime (38). Het koppel heeft twee kinderen: Victor (13) en Millie (8). • Het gezin woont in Boechout. Ze kochten er drie jaar geleden een gerenoveerd huis dat ze tijdens een nieuwe verbouwing helemaal naar hun hand zetten.

