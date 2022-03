Binnenkijken in de jaren 80-woning van Siem: “Na 40 jaar is ons huis nog altijd niet voorbijgestreefd”

Rode bakstenen, niveauverschillen en een open trap. Als Steven Van Herreweghe voor het Eén-programma ‘De jaren 80 voor tieners’ wil tonen hoe de huizen er in die tijd uitzagen, moet hij een bezoek brengen aan de woning van Siem en Tim. Alles is er nog precies zoals in 1982: het koppel laat ons binnenkijken in hun authentieke woning. “Ik heb die periode niet eens meegemaakt, maar de stijl spreekt mij wel aan”.

Zes jaar geleden waren we al eens op de koffie bij Siem en haar gezin, toen in hun burgerwoning in Ninove. “We woonden er bij een steenweg en het was er tamelijk druk. We moesten er ook veel trappen doen en de indeling was niet zo ideaal. Daarom wilden we op termijn graag verhuizen. Nog voor we intensief op zoek gingen, hadden we dit huis al gekocht”, lacht Siem.

Volledig scherm De rode bakstenen lopen van buiten door naar binnen. © Stefanie Faveere

“Zodra ik het zag, wist ik dat we geen tijd zouden krijgen om lang na te denken. De dag na de bezichtiging brachten we al een bod uit. De ruimte, het licht, de zichten en de velden rondom,… We waren onmiddellijk verliefd. En natuurlijk ook op de karaktervolle architectuur.” De woning is van de hand van Eugeen Liebaut, die met zijn geometrische vormen aansluit bij het werk van Le Corbusier. Je kan er zo het etiket van de jaren 80 op kleven door de rode bakstenen die van buiten naar binnen doorlopen, de niveauverschillen en de open trap in hout. “Die periode heb ik niet eens meegemaakt, maar de stijl spreekt me wel aan.”

“We wonen hier nog maar sinds begin dit jaar en hebben best nog wat plannen met het huis, zoals het vernieuwen van de keuken en de badkamer, maar aan de basis hoeft er niet veel te veranderen. Na ruim 40 jaar zijn de inrichting en de materialen nog altijd niet voorbijgestreefd. Dat toont de sterkte van het concept aan”, weet Siem.

Volledig scherm De open trap in hout en de niveauverschillen zijn typisch voor de jaren 80. © Stefanie Faveere

“Ik twijfel alleen of we de rode muren binnen wit zouden schilderen. Ik heb nog wel even tijd om daarover te dubben. Eerst pakken we het dak met asbest aan. Meteen na het ondertekenen van het compromis in augustus van vorig jaar contacteerden we een dakwerker, maar pas deze zomer heeft hij een gaatje vrij in zijn agenda. Dat je vandaag geduld moet hebben als je bouwt of renoveert, is dus niet gelogen”, vertelt Siem. “Dat heeft ook zijn voordelen, want zo leren we het huis door en door kennen om het daarna volledig op onze maat aan te passen.”

Kleurenkaart

De zithoek, die een trede lager ligt, lijkt een beetje op een kleurenkaart die je in de verfwinkel voorgeschoven krijgt. Het is een perfect plaatje van bleke, beige en grijze tinten die samen een mooi palet vormen. De geribbelde stof van de zitbank van Vetsak is weer helemaal in, net zoals in het begin van de jaren 80. Boven de zetel hangt een eigen creatie die Siem maakte nadat ze een soortgelijk kunstwerk zag.

“Dat kan ik ook, dacht ik. Ik ging aan de slag met isolatieschuim, dat ik nadien schilderde.” De lamp in messing is van Muller Van Severen, de salontafel van versteend hout tikte Siem op de kop in een van haar favoriete winkels: Swapp in Sint-Genesius-Rode.

Volledig scherm Boven de zetel hangt een eigen creatie die Siem maakte nadat ze een soortgelijk kunstwerk zag. © Stefanie Faveere

Dat het koppel uiteenlopende smaken heeft, merk je in een apart hoekje in de woonkamer. Het rek is een vintageklassieker van Poul Cadovius. De grootste blikvanger is het meubel van Georges van Rijck voor Beaufort, dat van bij Nome Furniture komt. Het stamt uit de tijd dat er een telefoontoestel op een tafeltje stond. Om relaxed te kunnen bellen, combineerde Van Rijck het met een fauteuil.

Volledig scherm Aan tafel staat een ingenieuze Zweedse kinderstoel, die vreemd genoeg nooit een commercieel succes geworden is. © Stefanie Faveere

De architect ontwierp niet alleen het huis, maar ook het interieur. Het lijnenspel in het ruwe betonnen plafond, in de gemetselde stenen en in de positionering van de muren keert daarom terug in het vaste meubilair, zoals de eettafel en de keuken. “We vinden het fijn dat de keuken bij de leefruimte hoort, maar ook weer niet helemaal.” Aan tafel staat een ingenieuze Zweedse kinderstoel, die vreemd genoeg nooit een commercieel succes geworden is. “Je kan hem ook als tweezit en in verschillende standen gebruiken. Heel praktisch.”

Volledig scherm Hazels bed in bamboe kreeg Siem van een vriendin en het stond twee jaar in een berging. © Stefanie Faveere

De kinderkamers zijn plaatjes, maar dat wil niet zeggen dat de inrichting handenvol geld kostte. Hazels bed in bamboe kreeg Siem van een vriendin en het stond twee jaar in een berging. De stoere Magnus heeft boven in de mezzanine een extra hoekje, terwijl Hazel van het mooiste uitzicht geniet. Aan de straatkant hebben zij en Rover ook nog een grote speelkamer. De meeste meubels zijn van Swapp en Studio Vangst.

Volledig scherm De meeste meubels zijn van Swapp en Studio Vangst. © Stefanie Faveere

Wie is Siem? • Siem Devos (32) baat lingeriewinkel Bustique uit in Geraardsbergen.

• Ze is mama van Hazel (7), Magnus (5) en Rover (1) en woont samen met Tim (41). Hond Wilma maakt het gezin compleet.

• Begin dit jaar namen ze hun intrek in een vrijstaand huis uit 1982 in Aaigem, een deelgemeente van Erpe-Mere. Sinds de bouw veranderde er zo goed als niets aan de woning, die opzij en achteraan grenst aan velden. Volledig scherm Siem Devos - De tafel van ByMi Interior Design is afgewerkt met kalkpleister. De stoelen van Dipe Concept zijn Belgisch design: Jackie Secoia dining chair. © Stefanie Faveere

