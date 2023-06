BINNENKIJKEN. Hannelore renoveerde een kashba in Marokko. “Het licht is hier prachtig. Anders dan in België

Hannelore en haar man waren zo overweldigd door Marokko dat ze er na vijftien jaar vakanties een typische kashba kochten. “Veel traditioneel was er niet meer aan de woning. De vorige eigenaars hadden ze modern ingericht.” Maar interieurarchitecte Hannelore besloot er de Marokkaanse stijl in ere te herstellen. Met de hand, met de hulp van locals en met veel natuurlijke materialen.

Het koppel bouwde heel wat vriendschappen op en leerde de omgeving van Marokko als hun broekzak kennen. Een eigendom kopen was een logische, volgende stap. “Zeker omdat het mij op het einde van de ­vakanties steeds zwaarder viel om Marokko achter te laten”, zegt Hannelore.

“Het speelde wellicht mee dat ik in die periode toe was aan een nieuwe uitdaging, want als ­interieurarchitecte had ik het een beetje gezien. Het idee om ergens vanaf nul te herbeginnen, sprak me enorm aan, en nog meer om dat te verbinden aan een sociaal project.”

Via via vernamen ze dat er zo’n 20 kilometer buiten Marrakech een kashba te koop stond. “Dat is een typisch huis op het platteland waar nomaden samenkomen om te overnachten. Veel traditioneel was er niet aan de woning, de vorige eigenaars hadden ze modern ingericht. Allesbehalve authentiek, maar ik liet me er niet door afschrikken.”

“Ik wist dat er met het huis genoeg aan te vangen viel. Ik had vooral aandacht voor het uitzicht dat tientallen kilometers ver reikt en voor het prachtige licht dat je in België niet ziet. Ik zat boordevol plannen voor de verbouwing, maar ondervond al gauw dat je in Marokko het best niet te veel plant”, lacht ze.

“De mentaliteit is compleet anders dan bij ons. Je krijgt veel van de mensen gedaan, maar ze laten zich niet opjagen. Een werkdag start met een gezamenlijk ontbijt, daarna gaan ze aan de slag. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar wie ben ik om die traditie te veroordelen?”

Zelf was Hannelore de klok rond in de weer om de verbouwing binnen het halfjaar te realiseren. “Ik was een vat vol energie, gedreven door ons project. Beetje bij beetje keerde de typische landelijke stijl – ‘beldi’ zoals ze hier zeggen – terug. Dat gebeurde dankzij de lokale ambachtslui, die alles met de hand maken volgens oude technieken.”

“De sobere, natuurlijke basis kleedde ik aan met kleurrijke accessoires die ik bij Berbergemeenschappen in de bergen ging halen. Ik bouwde er zo’n goede band mee op dat ik er soms nog heenga met hotelgasten.”

Ontbijt met een waanzinnig zicht en diner met kleurrijke berberdekens

Het dakterras is een heerlijke plek om te vertoeven, want de view is er adembenemend. De olijfgaarden gaan er over in de woestijn tegen de achtergrond van het imposante Atlasgebergte.

“Tijdens de zomer is dit de plek om met een aperitiefje naar de ondergaande zon te kijken, zittend op een van de vele poefs, die door hun kleuren en patronen erg decoratief zijn. In de lente en de herfst is dit de best denkbare locatie voor het ontbijt.”

De muren zijn bepleisterd met een mengeling van aangestampte aarde en stro. Hun kleuren en de nuances erin lijken zo uit de natuur geplukt.

De zetels zijn bekleed met een patchwork van berberdekens. Iets verderop doorbreken ­manden het patroon van de muur. Daarin leggen Berbers hun brooddeeg, dat ze nadien naar de bakker brengen om af te bakken.

“Niets van wat je aantreft, is meegebracht uit ­Europa. Ik kocht alles lokaal, want ik wilde trouw blijven aan mijn principe om de plaatselijke bevolking te steunen.”

Geen Marokkaanse kashba zonder mooie bogen en een hamam

Het lijkt alsof de plafonds met ronde balken en de raffiabedekking er al altijd waren, maar die kwamen er pas op voorspraak van Hannelore. Ook de lampjes zijn van hetzelfde natuurmateriaal dat gewonnen wordt uit de bladeren van een lokale palm.

De deur in prachtig houtsnijwerk verbergt de typische Marokkaanse boog. “Die kleuren keren terug in de kleren van de Berbervrouwen. Ze maken die puur op intuïtie en smaak, los van trends waar ze niet eens het bestaan van afweten. Dat inspireert me enorm.”

Wie in de kashba logeert, moet zich laten onderdompelen in het hamamritueel. Na het wassen en het nemen van een stoombad, volgt in de ruimte ernaast een massage. Het relaxte ­gevoel dat je ervaart, wordt nog versterkt door de inrichting met een hoog zengehalte.

