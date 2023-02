BINNENKIJKEN: een modernistische bungalow op het platteland. “Na 60 jaar nog steeds prachtig”

Om te beginnen een korte geschiedenisles. In 1953 richtten Georges Vandenbussche en Marc Verkest Konstrukto op, een architectenbureau dat uitgroeide tot een icoon. Geïnspireerd door wereldberoemde architecten zoals Richard Neutra en Eero Saarinen bouwden ze de allereerste modernistische laagbouwvilla’s in Vlaanderen. De huizen werden gekenmerkt door witgeschilderd metselwerk, houten plafonds die doorlopen in luifels en doordacht gekozen zichtassen die een nauw contact met de omgeving geven.

Decennia later ogen de Konstrukto-villa’s nog altijd eigentijds, en als er een te koop komt, is die zo weer van de markt. “Wij zagen de advertentie voor dit huis in Oost-Vlaamse Schelderode op een zondagochtend, toen we aan zee waren”, doet Evelyn haar verhaal.

“We wisten dat we snel moesten zijn. We reden meteen naar het dorp om de buurt die we niet kenden te ontdekken. We belden ook de makelaar om een afspraak te maken voor de volgende dag. Enkele dagen later mochten we ons de nieuwe eigenaars noemen.”

An offer they couldn’t refuse

Evelyn en haar gezin woonden toen amper anderhalf jaar in een herenhuis in Gent dat ze volledig gerenoveerd hadden, maar ze had geen moeite om er afscheid van te nemen. “Nadat we ermee in een magazine verschenen waren, ontvingen we een bod dat we niet konden en mochten weigeren. Hetzelfde was ons voordien al in een andere woning overkomen. Ik vind het helemaal niet erg om ergens te vertrekken, want ik hou ervan om een huis met een renovatie volledig naar mijn hand te zetten.”

“Deze bungalow had wel al een upgrade ­gekregen, en op een manier waar ik me honderd ­procent in kon vinden. Alles was uitgevoerd met respect voor het originele concept, dat na zowat zestig jaar nog niets aan kracht heeft ingeboet.”

“Het huis straalt een enorme rust uit. Door de openheid, het vergezicht en het dempende effect van het kamerbreed tapijt. Omdat alle ruimtes op elkaar aansluiten, is het erg aangenaam om hier te zijn. Het voelt alsof de kinderen altijd in mijn de buurt zijn, terwijl we in onze herenwoning met al die verdiepingen soms een beetje naast ­elkaar leefden. Ik had nooit gedacht dat de kinderen als jongvolwassenen de stap van de stad naar het platteland zouden willen maken, maar ze hebben zich snel aangepast en genieten even hard van het huis als mijn man en ik.”

Knus bij elkaar

De zithoek naast het nachtgedeelte is de plek waar het gezin knus bij ­elkaar kruipt voor een avondje televisie. “Het ­tapijt dat we meebrachten uit Marrakech, vormde hier de basis van de ­inrichting. Ook het ­wandwerk vond ik in ­Marokko. De rode, oranje en terracottatinten erin brengen extra warmte in de ruimte.” Aan de muur hangt een kunstfoto van een wenende vrouw die door de donkere kleuren iets mysterieus heeft.

Beauty comes with age

Aan de ene kant van de gang bevindt zich de nachtzone van de kinderen en aan de andere kant zijn de master-bedroom, de dubbele dressing van het koppel en hun badkamer met een ligbad en dubbele inloopdouche ondergebracht. De badkamer is een realisatie van Atelier Nest. Het meubel en de wanden zijn uitgewerkt in neststeen. De messingkranen krijgen hoe langer hoe meer een mooie patine door de ­oxidatie.

Geen vuiltje aan de vloer

“In België hebben we veel goede ontwerpers. De tafel is van ­Armand&Francine, de decoratie erop van Bultin en het tapijt eronder van Carine Boxy. De vouwdeuren naar de keuken staan altijd open.” ­Geborstelde eik wordt gecombineerd met in messing gekleurde panelen. Op de bijzondere vloer met allerlei stenen erin verwerkt, zie je zelden vuil. Dat is handig rond een kookzone en met een hond in huis.

Bubbelen met vrienden

De leefruimte heeft twee zithoeken die van elkaar gescheiden zijn door een wand die maar op één plaats tot aan het plafond reikt. “Hier vertoeven we als we bezoek hebben, omdat de ruimte aansluit bij de eethoek en de keuken. De zetels zijn van Evolution21 en maken deel uit van The Bubble- collectie, die ontworpen werd naar aanleiding van corona.

Ze bestaat uit verschillende onderdelen die je kan groeperen om in je bubbel te blijven.” De kleurrijke kussens in verschillende motieven zijn van Evelyns eigen label. De organische salontafels zijn van Studio ­Emblématique, de krukjes van ­Destroyers/Builders en van Serax.

Shop de stijl

1. Goed gevormd

Heel wat meubels en objecten hebben een organische vorm en springen nog meer in het oog door het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Dat geldt ook voor de ­Räffelbjörk (12 of 20 cm), een gloednieuwe glazen vaas van IKEA met een glans van parelmoer.

Glazen vaas van IKEA via ikea.be, 12,99 (12 cm) en € 29,99 euro (20 cm).

2. Snel oud

Deze kraan is gloednieuw, maar ze zal er al snel oud uitzien door de patine die het messing vanzelf krijgt door het gebruik. De uittrekbare slang is handig om tot in de verste hoekjes van de gootsteen schoon te maken.

Koperen kraan via koperenkranen.com, 620 euro.

3. Aai- en draaibaar

In de ronde zetels kan je ­gelijk welke positie innemen, gericht naar de tuin, de haard, de eettafel … Deze heerlijk zachte fauteuil van Art-Empire is even veelzijdig dankzij het draaibare onderstel van geborsteld messing.

Fauteuil van Art-Empire via bol.com, 1.669 euro.

