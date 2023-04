Binnenkijken: een gerenoveerde stal die kangoeroewoning werd. “Het serreglas in de keuken vonden we in de tuin”

Marie Vleminckx werkte jaren in de interieursector en stak als pièce de résistance haar hart en ziel in haar nieuwe woonst. Samen met zoonlief Bart flipte ze een oude hoeve en stal om tot rustieke kangoeroewoning. “De bijzondere items in huis vinden we op vroegmarkten, zoals je die ook voor voeding hebt.”

Ooit was dit een boerderijtje waarvan Vlaanderen er ontiegelijk veel telde. Op de benedenverdieping bevond zich aan de ene kant de koeienstal en aan de andere woonde er een gezin met zes kinderen, op een ruimte zo groot als een zakdoek. De dakverdieping deed dienst als hooizolder.

Volledig scherm De oude, bijna vervallen hoeve werd gerenoveerd tot kangoeroewoning. © Stefanie Faveere

“Mijn zoon Bart wilde dichter bij de zaak op de hoek van de straat wonen, en deze hoeve was een opportuniteit. Ik was van plan om er een woning en een stockageruimte in onder te brengen, maar dat mocht niet. Zo ontstond het idee van een kangoeroewoning. Dat zag Bart gelukkig zitten”, lacht Marie.

De twee werken al meer dan tien jaar samen in WoonTheater. Voor de verbouwing en inrichting dompelden ze de hoeve om in hun gekende stijl. “Ik heb nooit de massa gevolgd, maar probeerde me te onderscheiden door iets vernieuwends te doen. Dat is zoveel boeiender. Zo was ik de eerste om riet- en rotanproducten te verkopen. Toen ­iedereen dat deed, maakte ik het verschil door ze te kleuren en bijpassende kussens te maken. Ik evolueerde constant.”

Patine

Authentieke elementen zijn er in ere hersteld, zoals de gemetselde booggewelven. Andere oude materialen, waaronder verweerde eiken planken, zijn elders gehaald en kregen een tweede leven. Ze zijn verwerkt in op maat ontworpen meubels met een hedendaagse stijl en gecombineerd met vernieuwende toepassingen. De keuken is daar het beste voorbeeld van.

“De kasten van oude eik zijn afgewisseld met laden waarbij metaalverf is ingebakken op de fronten, die zo een mooie ­patine hebben. Het aanrecht heeft een beperkte hoogte, wat verfijnd oogt. De hangkasten met serreglas dat we in de tuin vonden, maken het af.”

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De basis van de woning straalt door die aanpak tonnen karakter uit. Maar het interieur wint nog meer aan persoonlijkheid door de aankleding. “Die bijzondere items vinden we op vroegmarkten, zoals je die ook voor voeding hebt.”

“We trekken met een ploegje naar Frankrijk of Engeland, waar alle handelaars en masse hun koopwaar aanbieden. Ik kweekte een extra zintuig om er de juiste dingen uit te pikken, maar omdat ik er al jaren kom, word ik soms op speciale stukken gewezen nog voor de markt opent”, knipoogt Marie.

“Als ik daar om 5 uur ’s morgens rondloop en de energie in mij voel, besef ik dat het niets voor mij zou zijn om volledig te stoppen met werken en te verhuizen naar een appartementje, zoals ik vroeger dacht. Daar ben ik nog veel te actief voor. De zorgwoning in de hoeve is dan weer een geruststelling voor later.”

Eerlijk eigenwijs: gebruik kleur

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De keuken illustreert hoe heerlijk eigenwijs Marie soms is. “Als je een klassiek fornuis ziet, is het gegarandeerd wit, zwart of inox. Wel, daar doe ik dus niet aan mee, en daarom koos ik voor blauw. En als iedereen zellige tegen de spatwand plaatst, doe ik dat met keramieken tegels. De kleuren ervan keren terug in de vloertegels in de gang.”

Vakantieherinneringen

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De bad- en slaapkamer zijn enkel van elkaar gescheiden door een wand met glas uit de druivenserres in Overijse. Het idee van de douche deed Marie ooit op tijdens een vakantie. “Ik ben dat nooit vergeten. De constructie is eigenlijk heel eenvoudig: gemetselde stenen die, net als de vloeren en wanden, waterdicht gemaakt zijn met stucbeton. Om de grijze nuances zichtbaar te maken, is alles aangebracht met een mes.” Het bad is van beton, het kraanwerk van Kenny & Mason.

Nieuw leven

Volledig scherm © Stefanie Faveere

In de zithoek zijn deuren omgevormd tot legboorden voor het rek waarop Marie haar antieke koffercollectie uitstalt. De zetels zijn een eigen ontwerp en vallen op door de rugleuning uit één stuk. Ook de dressoir is van eigen makelij. Hij heeft een kader van oude eik en metalen deurtjes waarop leder is aangebracht.

In de maat

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Maries bed is in een nis van robuuste eiken balken en planken geplaatst. Stoer, maar tegelijk heel geborgen. Het meubel is op maat gemaakt en heeft aan de linkerzijde een kast. Erachter stap je via klapdeuren de inloopdressing in. De bedsprei is van vlaslinnen.

