Binnenkijken: dit penthouse in Lissabon kreeg totale make-over. "Duur was niét de norm"

An-Sofie vond in hoofdstad Lissabon het penthouse van haar dromen. Die was instapklaar, en toch besloot ze voor een totale make-over te gaan met een vriend die interieurarchitect is. Duur design combineerde ze met IKEA, de slaapkamer ademt ‘luxehotel’ en het terras werd een volwaardige leefruimte. “Voor het marmer van de badkamer trok ik naar Ibiza, voor dat van de slaapkamer naar Koeweit.”

An-Sofie was zichzelf al een tijdje aan het voorbijhollen. Familie en vrienden gaven haar daarom de raad om voor even niet aan haar klanten, maar aan zichzelf te denken. Ze nam het advies aan en startte de zoektocht naar een plek in de stad om zich te settelen.

“Ik had maar twee vereisten. Ik wilde absoluut op de site van de Wereldtentoonstelling van 1998 wonen, want die locatie is top: in de rust, maar toch dicht bij het stadscentrum en de uitvalswegen. Een terras was eveneens een must. Dat klinkt evident, maar slechts vijf procent van de appartementen hier heeft er een. Toen ik het zoekertje van dit penthouse zag staan, heb ik niet lang getwijfeld.”

Het appartement met een terras van 70 m² bevond zich in een uitstekende staat en An-Sofie kon zich ook vinden in het interieur. “Ik kon hier meteen intrekken en wilde alleen de terrasvloer vervangen. Maar hoe langer ik begon na te denken, hoe meer zin ik kreeg om een totale make-over te doen. Het zou toch zonde zijn om mijn droomappartement niet de inrichting van mijn dromen te geven? Samen met goede vriend Mario Gomes, die interieurarchitect is, begon ik de wildste plannen te maken.”

An-Sofie koos voor meubels op maat, maar óók voor budgetproof oplossingen

Het verbouwavontuur duurde een jaar. “Het was een fantastische tijd waarin ik gepassioneerd raakte door interieur. Samen met Mario reisde ik heel Portugal af om vakmannen te vinden die elke opdracht als een erezaak beschouwden. Ze maakten bijna al mijn meubels en accessoires: het bed, de zetel, de kussens en gordijnen …”

Het resultaat is een tot in de puntjes afgewerkt penthouse. In deze woonst van standing zijn veel grote merken vertegenwoordigd: lampen van Italia Design, kranen van Axor, schakelaars van Buster + Punch, plaids van Sá Aranha e Vasconcelos … “Duur was zeker niet de norm”, benadrukt An-Sofie. “Ik hou ervan om design te combineren met betaalbare dingen. Zo komen bijna alle kasten uit de dressing van bij IKEA. Ik pimpte ze met ingewerkte verlichting, een behangpapiertje tegen de achterwand en andere deurknopjes.”

Ook bij de aankleding van het terras, dat eigenlijk een extra leefruimte is, werd niets over het hoofd gezien. Storende elementen, zoals een aircotoestel, werden discreet weggewerkt. “Ik was niet altijd de gemakkelijkste, maar ik wist wat ik wilde en hield voet bij stuk. Daar ben ik blij om, want nu is het appartement honderd procent mijn ding. Het is zelfs mooier dan ik me ooit durfde voorstellen. Ik kijk met veel voldoening terug op dit verbouwavontuur, want het heeft me over mijn dip heen geholpen. Sinds ik in mijn penthouse woon, kan ik opnieuw de wereld aan.”

In een wip ga je van bad naar bed in de luxueuze slaapkamer

De slaapkamer, met aansluitend in een glazen box de volledig in wit marmer uitgewerkte badkamer, straalt de sfeer van een luxehotel uit. De plafondhoge natuurstenen panelen zijn imposant. “In Portugal vond ik geen steengroeve die zulke grote stukken kon leveren. Voor het witte marmer van de badkamer trok ik naar Ibiza en voor het zwarte marmer van de 3,5 meter hoge slaapkamerwand klopte ik zelfs aan in Koeweit.” In de zwarte wand is een gashaard geïnstalleerd, iets wat ze hier niet kenden. Uit het plafond komt een tv-scherm gerold.

Een Belgische toets op het grote buitenterras

An-Sofie viel als een blok voor het terras van 70 m². Ze richtte er een op maat gemaakte buitenkeuken in, een loungehoek en enkele groenzones met exotische planten. De meubels vond ze bij ­Exterioo en Buitenhof. Samen met de bronzen kunstwerken van haar papa Freddy, die werkt onder de artiestennaam MaRf, werden ze met een vrachtwagen vanuit België getransporteerd.

Derde keer goede keer voor de imposante spiegel in de eetkamer

De tafel is gemaakt van een stuk teak van een halve ton dat An-Sofie uit Bali liet overbrengen. Een andere blikvanger in de eetkamer is de 3,6 meter hoge spiegel in gefumeerd glas. Hij geeft een extra dimensie aan de ruimte, doet ze een stuk breder lijken dan ze is en wekt de schijn dat de bibliotheek rondom doorloopt. “De eerste twee spiegels braken. Er kwam zelfs een bouwkraan aan te pas om het ding naar boven te hijsen.” Door de accenten in goud en metallic krijgt het interieur een chique uitstraling.

Blikvanger in de woonkamer: gigazetel van eigen ontwerp

Zelf ontworpen objecten geven persoonlijkheid. De salontafeltjes komen van een doormidden gezaagde olijfboom. Voor de zetel baseerde An-Sofie zich op een model van Minotti. De kussens erin hebben allemaal een andere afmeting, textuur en kleur. De plaid is van Sá Aranha e Vasconcelos. De woonkamer is niet zo heel breed, maar door de vele horizontale lijnen wordt de aandacht gevestigd op de diepte van de ruimte. Let ook op de zwarte strepen in het plafond die de klassieke ventilatieroosters van de airco vervangen.

