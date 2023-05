BINNENKIJKEN. Dit koppel woont in een oud station van de NMBS. “Vanuit de douche kijken we op het oude perron”

Wonen in een vervallen station klinkt niet meteen aantrekkelijk toch? Wel als je Maxime Koch en Charlotte Dengis, van Astuce Interior, mag geloven. Ze verhuisden naar het oude station van Oostakker en verbouwden het tot hun droomhuis. In hun interieur combineren ze vintage items met de nieuwste trends.

De NMBS verkoopt elk jaar stations die ze niet meer gebruikt. Het lijkt er meestal op alsof ze hun beste tijd hebben gehad, maar met een juiste aanpak krijgen ze weer een toekomst. Ook Maxime en Charlotte schrijven een nieuw verhaal in een gebouw dat vernoemd werd naar een bedevaartsoord.

“Ik denk niet dat ik ooit in een nieuwbouw zou kunnen wonen. Ik wil een huis dat een verhaal vertelt”, zegt Charlotte. Was dat dus even treffen toen dit voormalige station met de bijzondere naam ‘Lourdes’ haar pad en dat van haar vriend Maxime kruiste.

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Het werd in 1911 in gebruik genomen voor de gelovigen die het bedevaartsoord ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bezochten, met een basiliek én een grot waar er zich meerdere mirakels zouden hebben afgespeeld. “Met het afnemende aantal gelovigen telde het station steeds minder passagiers en daarom sloot het. Het stond lang te verkommeren, tot een familie het van de NMBS kocht en restaureerde.

“Gelukkig, want sindsdien zie je opnieuw hoe mooi de gevel is, met de gele en rode bakstenen, de zachtblauwe ramen, de natuurstenen bogen, de vele versieringen … Wij hebben geen seconde getwijfeld om naar hier te verhuizen. Het is fantastisch om in zo’n gebouw ons eigen verhaal te schrijven.”

Op de plaats waar de nog altijd herkenbare bureaus, de wachtzaal en het loket waren, richtte het koppel hun winkel in. De oude personeelsingang leidt hen naar hun loft op de eerste verdieping. “We waren verrast door de grootte en gecharmeerd door de atypische vormen als gevolg van de dakkapellen, de schuine wanden en de enorme boog ter hoogte van het opstapje naar de leefruimte.”

“Het was meteen duidelijk dat zo’n volume om meubels met wat grotere afmetingen vroeg, want anders zouden ze verloren gaan in de ruimte. Zelfs toen ze er stonden, bleven er nog wat lege hoekjes over door de specifieke vorm van de loft. Om het gezelliger te maken, heb ik die ook ingericht, met accessoires.”

Volledig scherm © Maarten De Bouw

In de living pronkt een zetel van 4 meter lang

In een open ruimte als deze mag gerust een knoert van een zetel staan. “Dit model van Sits Furniture is vier meter lang. Door de opstelling in een U-vorm bakent het de zithoek af. Het is veel fijner als we bezoek hebben, want dan zitten we knus bij elkaar.”

De kussens zijn van het Belgische label Libeco. De bank in de achtergrond bevindt zich ter hoogte van de ingang. “Dat is mijn werkplekje. Ik kan me er rustig terugtrekken.”

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Het koppel combineerde nieuwe, trendy meubels met vintage vondsten en familiestukken. Een roltafeltje van Charlottes oma, een antieke klok van haar ouders, een opbergkoffer … “Zulke spullen krijgen soms onterecht het etiket ‘ouderwets’ opgeplakt, maar het hangt af van de context waarin ze terechtkomen.”

“Hier brengen ze ook wat historiek in een ruimte die vroeger een zolder was en alleen authentieke houten vloerplanken heeft. In de winkel zijn er wel meer oude elementen, en die matchen mooi met hedendaagse spullen.”

Het koppel eet aan een chocoladebruine tafel, want het hoeft niet altijd bleek te zijn

“Ik ben soms een beetje tegendraads als het op interieurinrichting aankomt”, lacht Charlotte. “Het is niet omdat iedereen een bleke tafel kiest dat ik dat automatisch ook doe. Degene die ik uittekende, is bewust chocoladebruin en aangevuld met donkere stoelen met een roestbruine boucléstof.”

“Zo oogt het ensemble wat zwaarder en biedt het tegengewicht aan al het bleke van de rest.” In de achtergrond een roltafeltje van Charlottes oma en aan de andere kant potten van Serax.

Volledig scherm © Maarten De Bouw

De keuken kreeg een update met cachet

“De lichtgele keuken die er stond, was niet ons ding. Hij was ook wat klein in verhouding tot de rest van de loft, was een beetje afgesloten met een muurtje en bood te weinig mogelijkheden voor Maxime, die met zijn koksopleiding nog altijd graag in de potten en pannen roert.”

“We werkten een nieuw ontwerp met meer cachet uit. Zo kozen we voor een natuurstenen aanrecht in een zachte kleur en een gootsteen en kraan in messing. Zo sluit de stijl mooi aan bij de rest.” Het tafeltje is afgewerkt met mortex, de lampen in raffia zijn van Market Set.”

Een badkamer die voldoet aan alle trends? Check

Zwart kraanwerk, ronde lavabo’s op een aanrecht van marmer, spiegels met organische vormen, een hangkast, … Heel wat badkamertrends kunnen hier afgevinkt worden. Met de vierkante Winckelmanstegeltjes op de voer was er ook plaats voor een echte klassieker. Vanuit de douche kijkt het koppel uit op het oude perron, met achter de haag de spoorweg op de lijn Gent-Antwerpen.

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Een junglegevoel aan de achterkant

In de buurt van de meeste stations, met vooraan een parking en achteraan het spoor, tref je amper groen aan. Dat is wel even anders bij het station van Charlotte en Maxime, waar je in een glazen uitbouw aan de achterzijde een junglegevoel krijgt.

“Zeker in de winter geeft al dat groen een boost. Deze ruimte creëerde voor ons de mogelijkheid om onze winkel met zitbanken en deco uit te breiden met planten en een outdoorgedeelte.”

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Is het interieur van Maxime en Charlotte iets voor jou? Laat je dan inspireren door deze stijlen en items.

