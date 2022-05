Bijna helft van de Vlamingen stoort zich aan hun partner in de auto: “Als ik wil helpen, raakt ze gefrustreerd”

“Moet je nu echt zo vloeken?” Of: “Rijd eens wat rustiger!” Een autorit met je partner levert soms de nodige discussies op. Maar liefst vier op de tien Vlamingen storen zich aan het rijgedrag van hun wederhelft, zo blijkt uit onderzoek. Opvallend is dat vooral vrouwen zich ergeren. Jirina (27) en Glenn (29) en Jana (29) en Jasper (32) delen hun frustraties in de auto.

42 procent van de Vlamingen stoort zich aan het rijgedrag van hun partner. Dat blijkt uit onderzoek van Deals.be bij 1.011 Vlamingen met een vaste relatie. Opmerkelijk is dat vooral vrouwen zich irriteren: 46 procent van hen heeft klachten. Mannen hebben er met 37 procent hier minder last van. Bij een op de drie koppels leidt het rijgedrag van hun partner weleens tot een conflict.

Jirina (27) en Glenn (29) discussiëren bijna elke autorit. “Glenn denkt soms dat hij in de film ‘The Fast and the Furious’ zit”, zegt Jirina. “Hij kan niet rustig ergens naartoe rijden en denkt dat elke weg een autostrade is. Waar hij zeventig mag, rijdt hij negentig, bijvoorbeeld. Hij is een goede chauffeur en heeft de auto onder controle, maar soms is hij te roekeloos.”

Jirina en Glenn

Glenn irriteert zich op zijn beurt aan Jirina’s paniekerige rijstijl. “Als zij van rijstrook verandert, doet ze dat niet geleidelijk aan", zegt hij. “Nee, ze swingt de auto in één snok naar een andere strook. Daarnaast kan ze niet goed parkeren. Als ik haar probeer te helpen, raakt ze soms gefrustreerd, maar als ik niets zeg, staan we over een uur nog voor die parkeerplaats. Af en toe maak ik een grapje dat ik net haar rijinstructeur ben, maar dat schiet soms in het verkeerde keelgat. (lacht)”

Quote Beschouw de tips van je partner als opbouwende kritiek in plaats van gezaag. Jirina

“Tijdens de rit kunnen we bekvechten, maar vanaf het moment dat we uit de auto stappen, is de discussie voorbij”, zegt Jirina. “En wanneer we de auto instappen, begint alles weer opnieuw. (lacht) Maar het is nog nooit tot een punt gekomen waarop we niet meer bij elkaar in de auto stapten.”

“Onze tip aan andere koppels? Af en toe luisteren naar wat de andere persoon te zeggen heeft en niet te opvliegend zijn. Wanneer je partner tips geeft om te parkeren, is dat goed bedoeld. Beschouw het als opbouwende kritiek in plaats van gezaag. (lacht)”

“Zwijgen is goud waard”

Jana (29) stoort zich aan het opvliegend gedrag van haar vriend Jasper (32), terwijl hij zich ergert aan haar slecht inschattingsvermogen. “Jana plakt altijd tegen de auto voor haar. Als ze dan plots moet stoppen, is dat met een fameuze schok. Ze denkt vaak dat er genoeg ruimte tussen is, maar haar inschattingsvermogen is niet zo goed.”

Jasper en Jana.

“Jasper stoort zich continu aan andere weggebruikers, waardoor hij nogal opvliegend kan zijn. Hij kan dan heel gestresseerd zijn, waardoor ik mijn kalmte moet behouden. Dat lukt, tot een bepaald punt. (lacht) Daarnaast gebruikt hij letterlijk voor elke rit zijn gps. Ik moet de weg altijd mee in de gaten houden, terwijl de stem van de gps op luidspreker staat. En over mijn ‘parkeerskills’ heeft hij meestal ook wel iets te zeggen. Hij heeft een camera en sensoren in zijn auto en ik niet. Ik steek de schuld daarop. (lacht)”

Quote Als ik veel commentaar heb gekregen, geef ik hem de silent treatment. Jana

“De discussies blijven in de auto, behalve als ik veel commentaar heb gekregen”, zegt Jana. “Dan kan ik hem wel een minuutje de silent treatment geven. Soms kan hij nog lopen vloeken over een andere chauffeur die volgens hem niet kon rijden, maar zodra we een paar meter van de auto weg zijn, stopt hij gelukkig. Ondanks ons gekibbel, rijden we nog altijd samen. Hij rijdt meestal, dus dat zou anders problematisch zijn voor mij. (lacht)”

“We zouden aan andere koppels meegeven om de fiets te nemen. (lachen allebei) Nee, serieus. Als je toch samen in de auto zit, probeer dan rustig te blijven en rekening te houden met je partners moeilijkheden. We letten de laatste tijd beter op wat we zeggen. In plaats van elkaar te bekritiseren, proberen we richtlijnen te geven die de ander kan helpen. En soms is zwijgen ook goud waard.”

