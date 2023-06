Bijna 1.000 euro voor ‘opasandalen’ van Birkenstock als luxemerk Dior zich ermee moeit

De gekte rond grote sandalen gaat voorlopig nog nergens heen. Dat bewijst de nieuwe samenwerking tussen het Duitse Birkenstock en het Franse haute-couturelabel Dior. Samen brengen ze een capsulecollectie uit voor de zomer die twee iconische Birkenstockmodellen in een nieuw high fashion-jasje steken.

Merkte je al dat wel meer trends uit de jaren 2000 opnieuw hip zijn?

Eerder zagen we al hoe de orthopedische Scholl muiltjes weer in de mode kwamen, nadat menig influencer zich waagde aan dé trend voor de zomer: ‘zeroes fashion’. Dat stijltje bestaat uit de populaire trends uit de jaren 2000, zoals brede riemen, jurken over jeansbroeken, joggings met glitter en stevige sandalen.

Ook Duits sandalenmerk Birkenstock verscheen zo aan de voeten van een nieuwe generatie modefans. Modehuizen als Rick Owens, Jil Sander, Valentino en ook Dior gingen vorig jaar al in zee met het iconische label. Met succes, want deze zomer slaan Dior en Birkenstock de handen opnieuw in elkaar.

De capsulecollectie van Dior en Birkenstock brengt twee klassieke modellen terug in een modern en stijlvol jasje. Het gaat om de iconische ‘Tokio’- en ‘Milano’-muiltjes die in drie zomerse kleuren (kaki, pastelgroen en neongeel) en in een klomp- of sandaalvorm komen. Bovendien zijn ze gemaakt van luxueuze suède en versierd met gespen en rubberen details: dezelfde opvallende kenmerken van de beroemde Saddlebag van Dior.

Hoewel de klompjes officieel onder de mannencollectie vallen, zijn het uniseksmodellen. Ze bestaan in schoenmaat 36 tot en met 46 en hebben een pittig prijskaartje van zo’n 960 euro. Een heel pak duurder dus dan je gewoonlijke, zomerse sandaal.

Een ode aan ontwerper (en fervente tuinman) Christian Dior

Dior ziet de samenwerking met Birkenstock als een ode aan de overleden ontwerper en grondlegger Christian Dior. Die had een passie voor tuinieren, waarbij stevige klompjes goed van pas komen. In 2022 sloegen de merken de handen dan ook al eens in elkaar voor een herfst-/ wintercollectie. Die bestond uit met bloemen bezaaide muiltjes in het iconische Dior Grey.

Dat de Birkenstocks opnieuw populair zijn, bewijzen mode-influencers als Gitta Banko en Anna Borisovna. Ook de Amerikaanse actrice Rumer Willis, de dochter van acteurs Bruce Willis en Demi Moore, werd er al mee gespot. De stijlgoeroes combineren de klompjes het vaakst met een maxirok of -jurk, een wijde pantalon en een klassieke blouse. Je kan er dus zowel op het strand als in de stad mee paraderen.

