Bij elke zomeractiviteit de perfecte handtas? Deze 15 exemplaren scoor je in de solden met flinke korting

Op stap? Comfortabele crossbodytassen voor minder dan 50 euro

Trends komen en gaan, maar onze liefde voor crossbodytassen blijft altijd bestaan. Logisch, want geen tas die praktischer is dan een exemplaar dat je comfortabel over de borst draagt. Ontbreekt deze evergreen nog in je handtascollectie? Profiteer dan van de solden. Vijf neutrale stijltoppers voor een prikje.

Naar het strand? Praktische XL-tassen voor minder dan 100 euro

Een XL-tas is nog zo’n topper die moeiteloos de tand des tijds doorstaat. Helemaal ‘nu’ zijn XL-tassen met een kort hengsel die je casual aan de onderarm of kort onder de schouder draagt. Liever een wat klassiekere look? Kijk dan uit naar een exemplaar met langere hengsels: ideaal voor het werk of een dagje uit. In een neutrale basistint of zomerse knalkleur? Aan jou de keuze!

Op vakantie? On-the-go weekendtassen voor minder dan 150 euro

Een weekendje weg op de agenda? Arriveer elegant op je vakantieadres met een reistas die qua looks niet onderdoet voor je handtas. Een weekendtas gaat trouwens ook perfect door als handbagage in het vliegtuig. En na de zomervakantie neem je hem gewoon mee naar de sportclub. Vijf knappe weekendtassen, aan een even knappe soldenprijs.

