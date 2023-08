Bij dit beautyproduct zweert Sarah Puttemans. Dermatoloog legt uit of het jouw geld waard is

Onze beautyredactrice gaat elke week op zoek naar het sterproduct van een Vlaamse ster, dé must in hun badkamer. Vandaag: influencer Sarah Puttemans verklapt hoe ze op haar foto's altijd een prachtige huid zonder lijntjes, puistjes of glans heeft. “Beauty is mijn passie: ik zweer bij drie serums.” Prijskaartje: 105 euro. Een dermatoloog licht toe of ze voor jou ook het kopen waard zijn.