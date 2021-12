Bij Deliveroo was één gerecht duidelijk het populairst in 2021 (en het is geen fastfood)

Zoals elk jaar onthult maaltijdbezorgingsdienst Deliveroo welke gerechten uit zijn catalogus het populairst waren. Wat opvalt als we de top tien bekijken? In 2021 vielen we met z’n allen als een blok voor een best gezonde maaltijd. En ook een gerecht uit Gent haalde het lijstje.

Een cheeseburger van fastfoodketen Five Guys. Een burritobowl uit Singapore. Rijstnoedels uit Hongkong. Het eindejaarslijstje van Deliveroos populairste gerechten in 2021 is weer een bont allegaartje. Maar op wel liefst vier plekken in de top 10 prijkt een gerecht dat een pak minder calorierijk is: de pokébowl.

Een slaatje geïnspireerd door sushi

2021 was duidelijk het jaar waarin we met z’n allen zwichtten voor het Hawaiiaanse gerecht met rijst, groenten en rauwe vis. Denk bij zo’n bowl aan sushi, maar dan als slaatje. En bij de meeste restaurants is het gerecht ook helemaal personaliseerbaar. Sushirijst of bruine rijst, vis of vlees, keuze uit een tiental sausjes en uit nog eens tien keer meer groenten: misschien is zijn veelzijdigheid wat de pokébowl, naast z’n gezonde imago, zo geliefd maakt.

In de wereldwijde top tien van Deliveroo verschijnt de pokébowl dan ook vier keer. Bovenaan op nummer 1 staat de Salmon Poke van Pokèria by Nima in Firenze. Op de derde plaats staat de personaliseerbare bowl van Honi Poke in Londen, en op de achtste plaats die van Ohana Poke Sushi in Den Haag. Op de tiende plaats staat eentje uit ons eigen land: de Sweet Chicken Bowl van Hawaiian Poke Bowl in Gent. “Met sappige, gegrilde kip, guacamole, maïs, kerstomaatjes, mango en feta”, leest de beschrijving op hun website. “Afgewerkt met zoete teriyakisaus, krokante uitjes en garnaalchips.” Yummy. De bowl kan je trouwens ook in hun andere vestigingen over heel België krijgen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De Sweet Chicken Bowl van Hawaiian Poke Bowl. © Deliveroo

In de wereldwijde top 100 van Deliveroos populairste gerechten prijken trouwens nog meer Belgische creaties. De ‘pain poulet fumé aux épices’ van Syrisch restaurant My Tannour in Brussel staat het hoogst, op plaats 17. Daarna volgen onder meer de ‘Empire Cheesebuger’ van Manhattn’s in Antwerpen (plaats 29), de ‘spaghetti Kastart’ van Kastart in Gent (plaats 78), de ‘Burger Combo’ van Spratchie’s in Luik (plaats 84), de ‘frietjes met Addictive saus’ van Beastie Burgers in Mechelen (plaats 95) en een ‘Julientje’ van Frituur Hans Hooiaard in Gent (plaats 100). Hilarisch: op positie 73 prijkt ‘een blikje Jupiler’ van Carrefour Antwerpen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De frietjes van Beastie Burgers in Mechelen (links) en het beroemde Julientje (rechts). © Deliveroo

Voor België zelf maakte Deliveroo ook bekend welke twintig gerechten het populairst zijn. Die lijst ziet er zo uit:

1. Sweet Chicken Bowl van Hawaiian Poke Bowl in Gent

2. Pain poulet fumé aux épices van My Tannour in Brussel

3. Big Mac® McMenu® van McDonald’s in Brussel

4. Make Your Own Bowl van Surfside Poké in Luik

5. Empire Cheeseburger van Manhattn’s in Brussel

6. Jupiler beer (33cl) van Carrefour in Antwerpen

7. Medium Spaghetti Kastart van De Kastart in Gent

8. Menu Combo van Spratchie’s Burger in Luik

9. Margherita van Educazione Napoletana in Brussel

10. Pain au Chococolat van Renard Bakery in Brussel

11. Frietjes met Addictive Saus van Beastie Burgers in Mechelen

12. Julientje van Frituur Frans Hooiaard in Gent

13. Make your own burger van Five Guys in Antwerpen

14. Large van French tacos in Kortrijk

15. Durüm (au choix) van Snack Bodrum in Brussel

16. Bocca van Bocca Recollettenlei in Gent

17. Giant van Quick in Brussel

18. Tomaat van Souplounge in Gent

19. Menu Ross van Beeef in Luik

20. Build your own van Fitchen in Gent

Een al iets minder gezond overzicht dus. Ach, balans moet er zijn.

Deliveroo lanceert voor de feestdagen trouwens een bijzondere actie. Ze openen tijdelijk een ‘Xmas Shop’, waar je twee kerstcadeautjes voor je geliefden kan kopen: kerstcrackers voor op de feesttafel, of een eetbare giftcard. Beeld je bij die laatste een Tony's Chocolonely-reep in, waarvan de verpakking een Deliveroobon voor twintig euro is. De opbrengst van beide cadeautjes gaat integraal naar de Stichting Pelicano, dat kinderen in armoede maaltijden schenkt.

Volledig scherm De eetbare giftcard. © Deliveroo

Lees ook: