Bevallen met een opgemaakt gezicht is de nieuwste trend op sociale media. Vroedvrouw: “Je baby ruikt die geuren”

Na urenlang te liggen puffen in de verloskamer is er glamoureus uitzien vaak het laatste waar je aan denkt. En toch is dat op sociale media steeds vaker de gangbare orde. Vroeger spotten we enkel de elite als de Kardashians met een perfect gezicht nadat ze een baby op de wereld zetten. Maar stilaan zien we het fenomeen ook steeds vaker bij gewone vrouwen.

De video’s waarin mommy’s to be in het kraambed hun make-uproutine doen, hebben samen al meer dan 81,3 miljoen views geoogst. Het filmpje van gebruikster @laedout vergaarde alleen al meer dan 3,5 miljoen likes.

Royals geven het voorbeeld

Gek, denk je misschien, maar het idee van je op te maken voor een bevalling is niet nieuw. Al sinds het midden van de vorige eeuw moeten vrouwen er altijd ‘piekfijn’ uitzien voor hun echtgenoten. Ook als ze net uit de verloskamer komen. Celebrity's houden die verwachting in stand. Zij poseren quasi allemaal na de bevalling met een smetteloze baby en een wel erg fris gezicht voor de wereld. De Britse royals moeten zelfs zo snel als mogelijk met de baby in de arm het publiek buiten de kraamafdeling begroeten.

Volledig scherm Kate Middleton en prins William verlaten in 2018 het ziekenhuis na de geboorte van prins Louis. © Photo News

Dat maakt de druk voor gewone vrouwen groot. Uit een Brits onderzoek van beautywebsite Cosmetify uit 2019 blijkt dat zo’n 68 procent de ‘noodzaak’ voelt om make-up te dragen op de dag van de geboorte. Een cijfer dat alleen maar toeneemt, volgens veel visagisten. En dat bewijzen de beelden op social media. Maar vergis je niet: veel kersverse mama’s die online poseren met zo’n volmaakt gezicht krijgen toch bakken kritiek. Want realistisch is, nu ja, anders.

Is het wel goed voor de mama en de baby? Een experte reageert

Hoewel op het internet de populariteit van #birthingmakeup stijgt, is het bij ons in België nog niet zo’n bekend fenomeen. Vroedvrouw Uwe Porters zag de trend al voorbijkomen, maar hoopt dat die snel weer overwaait. “Geboorte zou iets puur moeten zijn. Back to basics.”

Volledig scherm Vroedvrouw Uwe Porters. © RV

“Door geuren en kleuren aan te brengen die niet lichaamseigen zijn, doe je inbreuk op het natuurlijke proces van geboorte. Geuren zijn ontzettend belangrijk in die eerste momenten na de bevalling: ze versterken ons instinct om in contact te gaan met ons kindje. Dat allereerste contact met je baby is zeer belangrijk voor het kind op vlak van hechting en temperatuurregulatie. Dat moment verloopt dus best zo puur mogelijk.”

Quote Wat bereik je hiermee, de perfecte foto? Niets is perfecter dan een vrouw die zopas moeder werd. Vroedvrouw Uwe Porters

Uwe is dus geen fan van de trend om met make-up te bevallen. “Wat win je ermee? De perfecte foto?” Niets is perfecter dan een vrouw die zopas moeder werd, vindt Porters. En wie toch een tikkeltje meer wilt om zich beter in haar vel te voelen? “Dat kan ook al met een mooie pyjama of een nieuwe borstvoedingsbeha.”

Lijnrecht tegenover de trend om gemaquilleerd te bevallen groeit dan weer de tendens om alles zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, met zo weinig mogelijk ingrepen. Honest motherhood en honest parenthood heet dat, weet de vroedvrouw.

Ben je zelf niet zo sterk in een mooie maquillage, maar wil je er toch tiptop uitzien tijdens de geboorte van je kind? Dan kan je hiervoor een professional inschakelen zoals de Amerikaanse realityster Heidi Montag. Het is voor velen een vreemd beeld, maar alleszins niet verboden. Uwe: “Je brengt mee wie je wil als geboortepartner. Of dat nu je moeder, fotograaf, een doula of een schminkster is. (lacht)”

Lees ook: