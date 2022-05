Bevallen in een zacht glooiende alpenweide? Virtual Reality-brillen maken intrede in verloskamer

Beelden van weides, de zee of een sterrenhemel waardoor de pijn minder heftig is: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar is toch mogelijk met behulp van virtual reality. Dat is althans exact de reden dat de kraamafdeling van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden een VR-bril heeft aangekocht. “We willen dat vrouwen die moeten bevallen minder pijn ervaren”, bevestigt hoofdvroedvrouw Renilde Bastaens. “Dankzij de bril kun je bijvoorbeeld wandelen in een bos, met een kalme stem die je coacht op de juiste ademhaling en een meditatiemuziekje op de achtergrond.”

Het werkt, zegt Bastaens, “want de VR-bril brengt je in een andere wereld. Dat is rustgevend, het ontspant. En dat is nu net wat vrouwen tijdens een arbeid en bevalling nodig hebben.”

In de praktijk is het niet de bedoeling dat je de bril constant ophoudt. Een kwartier maximaal en dan gaat hij weer een poos af. Op het moment dat de baby er bijna is, bij de persweeën, wordt de bril ook niet opgezet. “De vrouwen missen dus zeker hun eigen bevalling niet”, zegt Bastaens met een lach.

Samen met de partner

Ook de patiënten reageren positief. Bo Dierckx mocht als één van de eersten de VR-bril uittesten tijdens haar arbeid in het verloskwartier. Zij bevestigt wat de hoofdvroedvrouw zegt: “Ik werd door de virtuele wereld even weggenomen uit de realiteit, waardoor ik me wat beter kon ontspannen.” Al ziet ze ook een tweede voordeel: “Het is erg fijn dat je het samen met je partner kan beleven: die kan namelijk kijken op de tablet en checken wat ik zie via de bril. Voor ons was dit een zeer aangename afwisseling bij een lange dag.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images/Cavan Images RF

Het gebruik van deze techniek is niet nieuw in de medische wereld. Ook niet in het Imeldaziekenhuis. Op de kinderafdeling wordt de VR-bril bijvoorbeeld gebruikt als pijnstilling tijdens onaangename behandelingen. Bij kinderen zorgt dit vaak voor afleiding zodat bepaalde procedures, zoals bloed nemen, vlotter kunnen verlopen. Bastaens: “Ook onze fertiliteitskliniek maakt gebruik van virtual reality tijdens hun ingrepen. Het ontspant de aanstaande mama’s bij bijvoorbeeld het terugplaatsen van embryo’s. Ook het minder ervaren van pijn is een voordeel.”

Nieuwe realiteit

Zowel in eigen land als in het buitenland is al onderzoek verricht naar het gebruik van VR-brillen bij een bevalling. “Het precieze werkingsmechanisme in de behandeling van pijn is nog niet helemaal opgehelderd, maar er zijn een aantal interessante hypothesen”, reageert neuroloog Maarten Dewil. “Wanneer we geconfronteerd worden met een mogelijke pijnprikkel gaan onze hersenen zich als het ware voorbereiden op de pijn die gaat komen. Ze gaan daarbij in het onderbewuste circuit van ons brein alle herinneringen in verband met pijn ‘opfrissen’, wat juist de beleving van pijn kan beïnvloeden of versterken.”

“Door het gebruik van een VR-bril worden onze hersenen afgeleid: dankzij de combinatie van visuele informatie, geluid en soms zelfs gevoelsinformatie, gaan onze hersenen geloven dat we ondergedompeld zijn in de andere realiteit. Wanneer dit dan een positieve ontspannen setting is, zoals bijvoorbeeld een zacht glooiende alpenweide, dan zullen ze ook de daarbij horende positieve emoties uit die onbewuste circuits gaan activeren. Het is door dergelijke afleidingsmaneuvers dat de pijn minder intens zal aangevoeld worden”, verduidelijkt Dewil.

Volledig scherm © Rv

