Beter slapen doe je zo: 5 topboeken om te lezen voor het slapengaan

06 november 2019

09u00 0 Nina Uit een recent onderzoek naar het slaapgedrag bij HLN-lezers blijkt dat we maar moeilijk in slaap vallen. En als we ’s avonds in bed nog even willen ontspannen voor het slapengaan, grijpen we massaal naar onze smartphone of tablet. Nochtans kan je – aldus slaapexperts – maar beter de schermpjes uit je slaapkamer bannen en beter naar een goed (en oké, niet al te spannend) boek grijpen. Check onze boekentips, leg die smartphone weg en nestel jezelf knus in bed met wat ontspannende lectuur.

De cijfers

Uit een grootschalig onderzoek naar het slaapgedrag bij HLN-lezers blijkt dat...

... 7 op 10 regelmatig/vaak moeite heeft om in slaap te vallen.

… 7 op 10 pas in bed gaat liggen wanneer hij/zij echt wil slapen en niet de tijd neemt om daarvoor nog even te ontspannen.

... ruim de helft van de mensen die wél eerder in bed gaan liggen om te ontspannen voor het slapengaan daarvoor naar de smartphone, tablet of laptop grijpt.

... een kwart leest regelmatig een boek of een tijdschrift in bed voor het slapengaan.

... mannen vaker dan vrouwen nog even lezen om te ontspannen voor het slapengaan.

Lezen vs scrollen

Slaapexperts raden af om vlak voor het slapengaan naar een schermpje te turen en raden aan om in plaats daarvan een goed boek te lezen.

Waarom je beter schermpjes uit de slaapkamer bant:

De stralingen activeren bepaalde delen in onze hersenen, waardoor je ’s nachts makkelijker wakker wordt. Bovendien verstoort het blauwige licht van een smartphone, tablet of laptop de aanmaak van het slaaphormoon.

Waarom je beter een boek meeneemt in bed:

1. Een vaste routine helpt om heerlijk in te dommelen. Lees bijvoorbeeld elke avond een hoofdstuk.

2. Door je mee te laten voeren in de wereld van een boeiend boek glijden dagelijkse bekommernissen makkelijker van je af. Nog even lekker ontspannen in de knusse cocon van je bed voor je gaat slapen is enorm belangrijk voor een goede slaapervaring.

3. Lezen in bed vergroot het inlevingsvermogen en helpt ook tegen eenzaamheid. Mooi meegenomen!

5 boekentips

Nog wat inspiratie nodig? Deze boeken zorgen ervoor dat je sneller je nestje opzoekt en heerlijk ontspannen in slaap valt.

1. Silence, please! - Cath Luyten

Stilte is in ons hectische bestaan een behoorlijk schaars goed geworden. In dit boek spreekt televisiepersoonlijkheid Cath Luyten met onder andere psychiater Dirk De Wachter, tv-vrouw Annemie Struyf, kunstenares Delphine Boël en drumster Isolde Lasoen over de zoektocht naar stilte en over technieken en inzichten om innerlijke rust te krijgen.

Silence, please! - Cath Luyten, € 23,50 - Standaard Uitgeverij

2. Het moois dat we delen - Ish Ait Hamou

Niemand schrijft zo realistisch én ontroerend mooi over verdeeldheid en hoe deze te overbruggen als danser, theater- en televisiemaker en bekroond auteur Ish Ait Hamou. In zijn nieuwe roman ontmoeten we Soumia en Luc. Wanneer zij elkaar per toeval leren kennen, komen ze voor moeilijke keuzes te staan. Ontspannend én inspirerend.

Het moois dat we delen - Ish Ait Hamou, € 21,99 - Standaard Uitgeverij

3. Het no-nonsense meditatieboek - Steven Laureys

Sta je nogal sceptisch tegenover woorden zoals ‘mindfulness’ en ‘meditatie’? Topneuroloog Steven Laureys doet al jaren onderzoek naar de effecten van meditatie op de hersenen en legt jou haarfijn uit hoe meditatie jouw leven positief kan veranderen en dus ook jouw nachtrust kan verbeteren. Lectuur + toegankelijke oefeningen!

Het No-nonsense meditatieboek - Steven Laureys, € 21,99 - Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts

4. Ik ging naar de dokter - Erik Segers

Een man is op weg naar de dokter, komt met zijn voet vast te zitten in de modder en beleeft daardoor de meest bizarre avonturen. Dit romandebuut van Erik Segers is gebaseerd op waargebeurde feiten, overgoten met veel fictie, een stroperig laagje sentiment en een klein beetje erotiek. Zowel Herman Brusselmans als acteur Aaron Wade zijn fan. Een boek vol ellende waar je vrolijk van wordt... net voor je naar dromenland gaat.

Ik ging naar de dokter - Erik Segers, € 19,99 - Good Stuff! Books

5. Alles voor jou - Liane Moriarty

Geen vrouw die niet gniffelt of een traan wegpinkt met de tragikomische verhalen van Liane Moriarty (auteur van Grote kleine leugens, verfilmd als Big Little Lies). In haar bestseller ‘Alles voor jou’ leren we Ellen O’Farrell kennen. Succesvol in haar job, maar niet zo in de liefde. Tot ze head over heels voor Patrick valt. Ook hij heeft het zwaar te pakken, maar hij moet haar wel iets opbiechten: hij heeft namelijk een stalkster. Meeslepend én grappig.

Alles voor jou - Liane Moriarty, € 15,99 - AW Bruna

