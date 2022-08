Beter jobhoppen of 10 jaar bij hetzelfde bedrijf blijven? Arbeidsexpert reageert: “Zo blijf je interessant op de arbeidsmarkt”

Laura (19) over haar beachbody. “Ik vind het vreselijk als ik de knoop van mijn broek niet meer dicht krijg”

Tijdens de zomer kom je weleens een stappenplan tegen voor de perfecte bikinibody. Stap één: doe zwemkleding aan. Stap twee: je hebt een bikinibody. That’s it. Om die boodschap in de verf te zetten, poseert Laura (19) in badkleding. Ze heeft de neiging om zichzelf te vergelijken met mensen in haar omgeving en op sociale media, wat haar onzeker maakt. Ze vertelt hoe ze dat probeert los te laten. “Als ik andere meisjes zie met fijne, elegante schouders kan ik echt jaloers zijn.”

19 augustus