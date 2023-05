Betaalbaar design: het populaire meubelmerk Furnified verkoopt nu ook tuinmeubelen

Onze beautyre­dac­tri­ce tipt voor elk type mama het juiste cadeau, van ‘belly balm’ tot personali­seer­ba­re lipstick

Geen zin om (wééral) bloemen te kopen met Moederdag? Onze beautyredactrice weet raad. Omdat mama’s in veel gedaantes komen, tipt ze voor elk type gepaste geschenken. Want de schoonmama, de plusmama, de oma of de altijd-alles-op-ordemama’s: je scheert ze best niet over dezelfde kam.