Besmeer brood voor de baby met margarine (en 5 andere tips voor jonge ouders) Ellen den Hollander

14 mei 2018

09u03

Bron: AD.nl 0 Nina Veel ouders tobben vanaf de geboorte van hun kind over het eten. Eet mijn kind wel genoeg? Wanneer mag mijn kind iets anders dan de borst? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen groenten gaan eten?

Uit ervaring weten Michelle van Roost en Manon van Eijsden met welke vragen ouders worstelen. In hun boek dat net verschenen is, geven ze praktische tips over de voeding van kinderen tussen de 0 en 9 jaar. Hun boek bevat praktische tips en makkelijke recepten. "Onze informatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek" aldus Van Roost. De twee auteurs zijn zelf moeder, zijn universitair onderlegd op het gebied van voeding en ze hebben werkervaring op dat vlak. Dit zijn zes van hun tips uit Wegwijs in de voedingsjungle.

1 Begin op tijd met de eerste hapjes

Het is belangrijk om je kind te helpen andere smaken te leren dan de zoete melk die je baby gewend is, zegt Michelle van Roost. "Kinderen moeten nieuwe structuren leren voor de ontwikkeling van de mondmotoriek.'' Doe dat liefst als de baby tussen de 4 en 6 maanden oud is. Dat is ook goed voor een tijdige introductie van allergenen, zodat de kans kleiner wordt dat je kind een voedselallergie ontwikkelt. "Veel ouders weten niet hoe ze dat moeten aanpakken. We geven in ons boek schema's waarop je ziet hoe je nieuwe smaken het best kunt introduceren.''

2 Besmeer het brood van je baby met margarine

"Borstvoeding en melkvoeding bevatten veel onverzadigde vetzuren en die zijn essentieel voor een gezonde groei en ontwikkeling. Veel ouders beseffen niet dat borstvoeding vetter is dan volle melk. Op een gegeven moment ga je de melkvoeding afbouwen en dan krijgt je baby meer vaste voeding. Door brood dan te besmeren met margarine - en door plantaardige olie of vloeibare margarine door het hapje te roeren - krijgt een baby voldoende goede vetten binnen.''

3 Zoveel suiker krijgen kinderen op een dag ongemerkt binnen

"Zelfs wanneer ouders al redelijk bewust bezig zijn, zijn ze verbaasd als ze zien hoeveel kinderen aan suiker binnen krijgen via ontbijtgranen, ontbijtkoek, 100 procent pure sapjes en toetjes. Een pakje appelsap bevat bijvoorbeeld al ruim vijf suikerklontjes en een plak ontbijtkoek bestaat al gauw voor 40 procent uit suiker.''

4 Een E-nummer is niet per se ongezond

Niet elk E-nummer is hetzelfde. Een bananenschuimsnoepje bevat bijvoorbeeld 'maar' vijf E-nummers, een echte banaan wel twaalf! Hoe meer E-nummers hoeft echt niet te betekenen hoe slechter. Je moet je misschien wel afvragen waarom ze erin zitten en of het een goed idee is om dat product veel en vaak aan je kind te geven. Denk aan gekleurde snoepjes versus bruin brood. Brood bevat vezels, B-vitaminen en ijzer, maar ook vaak E-nummers om het langer vers te houden. Dat maakt het niet per se ongezond.''

5 Zuivel is belangrijk

"Zuivel is een van de belangrijkste bronnen van calcium en van kwalitatief goede eiwitten. Maar geef je kind er liever niet te veel van. Lust je kind geen zuivel? Dan is sojadrank met toegevoegd calcium en vitamine B12 een goed alternatief. Andere melkalternatieven zoals havermelk of rijstmelk bevatten doorgaans te weinig goed eiwitten en sowieso geen calcium om een goede vervanger te zijn.''

6 Zo zie je of het brood echt gezond is

"We laten heel concreet zien hoe je erachter komt of een brood gezond is - met een voorbeeldetiket, dus dat je kunt letten op de hoeveelheid vezels. Wij geven als advies om brood met minimaal 4,5 gram vezels per 100 gram te geven. Na het eerste jaar is volkoren nog beter: daarin zit minimaal 6 gram vezels per 100 gram. Check ook of er gejodeerd zout/bakkerszout in zit, want dat zit niet in alle soorten brood. Jodium is belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van je kind en het zit maar in weinig andere voedingsmiddelen.''

Wegwijs in de voedingsjungle (Kosmos, 20 euro)