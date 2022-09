Berre (21), de zanger werd waar elk tienermeisje nu van droomt. “Ik wil ooit wel weer een lief. Maar niet nu”

Hij werd bekend van covers op TikTok en zong als tiener de longen uit zijn lijf in ondergrondse garages. Maar dat is verleden tijd. Met zijn monsterhit ‘Say My Name’ veroverde de 21-jarige Berre Vandenbussche deze zomer tal van podia. Zijn nieuwe artiestenleven gaat hem goed af, maar biedt nog elke dag uitdagingen. “Ik krijg weleens een verzoekje. Maar met een wildvreemde op date gaan... Dat zou raar zijn, toch?”

Het najaar? Dat belooft voor sommige BV’s veel goeds. VRT-ster Fien Germijns, zanger Berre en actrice Marie Vinck blikken vooruit op hun toekomstplannen, maar reflecteren ook over hun mooie zomer. Hun verhalen lees je hier.

Hoe komt het dat we hier vandaag zitten?

“Twee jaar geleden begon ik uit verveling covers te posten op TikTok. Niet met het idee van ‘Hier gaat iets van komen’. Maar mijn aantal volgers nam toe. Mijn cover van Lost Without You (van Freya Ridings, red.) ging viraal. Er kwam interesse uit het professionele milieu en voor ik het wist, had ik een label. Deze zomer trad ik voor het eerst op.”

En geef je hier een interview met een manager aan je zijde.

“(lachje) Ik ben nog niet zo vertrouwd met de media en het is fijn dat ik goed begeleid word. Al vind ik het zeker niet erg om interviews te geven. Ik ben vrij vlot.”

Je zong je covers steevast in de kelder of garage. Waarom?

“Ik zong eerst in mijn slaapkamer, maar thuis zei men: ‘Berre, de kelder in!’ Daar had niemand last van me. De akoestiek bleek positief. Het zag er amateuristisch uit en dat speelde in mijn voordeel: ik ben ­gewoon een dude die liedjes zingt in zijn kelder. Daarna zag ik op TikTok iemand zingen in een ondergrondse garage. De echo die erbij kwam? Cool. Ik ben naar de Delhaize in Ternat gegaan: ‘Mag ik in jullie ondergrondse parkeergarage zingen?’ Ze bekeken me raar, maar het mocht.”

Van garage naar groot podium: hoe voelt dat?

“Het feit dat er publiek komt voor mij, geeft vertrouwen. Maar ik ben altijd heel zenuwachtig.”

Quote Pas in de middelbare school merkte in mijn ‘grain’ op. Berre

Hoe uit zich dat?

“Op het toilet. (lacht) Ik drink veel water om mijn stem te verzorgen en ik loop zes keer voor een optreden naar de wc. Eenmaal op het podium zijn die zenuwen weg. Ik wist dat mijn nummer op de radio kwam, maar zoveel mensen het refrein horen meezingen? Kippenvel!”

Wanneer wist je: mijn stem hééft iets?

“Op mijn twaalfde al deed ik mee aan The Voice Kids. Maar ik raakte niet verder dan de blind auditions. Pas in de middelbare school merkte ik mijn stemkleur op. Een grain, zeg maar. Die kwam telkens naar boven als ik het nummer Creep (van Radiohead, red.) zong. Ik ben dan zelf gaan uitzoeken hoe ik met die grain kon werken: op welke noot die eruit komt, in welk nummer het past.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Trui en broek XXIIIMarch bij Men’s Fashion Baskets Adidas © Jan Vandevyver

In Say My Name.

“Klopt. Ik had nul verwachtingen van mijn eerste eigen song. Misschien om mezelf tegen teleurstelling te beschermen.”

Het nummer gaat over een break-up: is het autobiografisch?

“Er hangt inderdaad een persoonlijk verhaal aan vast. Ik zat al enkele maanden met liefdesverdriet na een relatiebreuk. Het heeft me echt geholpen om mijn gevoelens in dit nummer te gieten. Ik weet nu dat ik via mijn muziek moeilijke dingen kan verwerken. Toen het nummer af was en ik er voor het eerst naar luisterde, voelde ik verlossing. Ik was ervan af.”

Wat als je een onehitwonder bent?

“Mijn volgende nummer – Better Off Alone – moet beter of even goed zijn, hè. Maar ik hoef geen hits aan elkaar te rijgen. Ik wil gewoon mijn verhaal delen. Onlangs zei ­iemand: ‘Een paar weken geleden raakte het uit met mijn vriend en sindsdien luister ik elke dag naar jouw nummer en dat helpt me.’ Dat vind ik tien keer belangrijker.”

In wat voor nest ben je opgegroeid?

“Ik heb twee zussen en een broer. Ik woon nog thuis en studeer Regie aan het RITCS in Brussel. Mijn ­ouders zijn heel fier. Mijn mama komt naar elk optreden.”

Wie zijn je grote muzikale voorbeelden?

“In Vlaanderen? Milow. Ik ben van in zijn beginperiode geobsedeerd door zijn werk. Ik vond het heel stoer om samen met hem in een ­radiostudio te zitten.”

Quote Ik krijg weleens een verzoekje of een compliment. Berre

Moet er al eens iemand in je arm knijpen?

“(lacht) Ja, het is snel gegaan. Het is de beste zomer van mijn hele leven. Al is het ook raar: mensen die staren. Of mijn naam fluisteren. Fans met bordjes in het publiek: ‘Berre, say my name’. Ik heb laatst een tekening gekregen van een klein meisje. Ik krijg knuffels.”

En oneerbare voorstellen?

“Goh, ça va nog. Ik krijg weleens een verzoekje of een compliment. Maar ik ga daar niet op in. Het zou wat raar zijn om met een wildvreemd iemand op date te gaan.”

Je hebt een hoog ‘teddy-Berre’-gehalte, als ik dat mag zeggen.

“Dat mag. (lacht) Ik heb inderdaad veel liefde voor de mensen rondom mij. Ik ben verlegen van aard maar ik heb ook ADHD. Pas wanneer ik bij iemand op mijn gemak ben, komt dat naar boven. Ik kan dan energiek en uitbundig zijn.”

Laatste vraagje, voor onze vrouwelijke lezers: heb jij nog tijd voor nieuwe liefde?

“Ach, ik wil ooit wel weer een lief. Maar het is goed zoals het is nu: druk, druk, druk. (lachje)”

