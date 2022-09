Berre (21), de zanger waar elk tienermeisje nu van droomt. “Ik wil ooit wel weer een lief. Maar nu? Te druk”

Hij zong al twee jaar de longen uit zijn lijf in de ondergrondse garage van de Delhaize, en postte die video's op de sociaal medium TikTok. Plots toonde een platenlabel toont interesse, en nu verovert Berre (21) met zijn monsterhit ‘Say My Name’ onze podia, en onze jeugd. Maar dat kersverse artiestenleven komt dag in dag uit met uitdagingen, zeker voor zo’n jonge kerel. “Ik krijg weleens een verzoekje. Maar met een wildvreemde op date gaan... Dat zou raar zijn, toch?”