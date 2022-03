BeReal is het ‘saaie’ zusje van Instagram: 3 jongeren vertellen waarom ze de app zo geweldig vinden

Wat als sociale media eens niet alleen perfect zijn? Het is het credo van het nieuwe socialemediaplatform BeReal. De app, die in de laatste maanden razend populair werd, wil de ‘echtheid’ van het dagelijkse leven in de kijker zetten. Zonder filter, zonder de tijd om na te denken over hoe je eruitziet. Drie jongeren vertellen wat ze er zo leuk aan vinden. “Nu zie ik dat ik niet de enige ben die eens een avondje thuis zit of nog aan het werk is terwijl het buiten mooi weer is.”

We maken ons er allemaal schuldig aan op sociale media: ons dagelijks leven rooskleuriger voorstellen dan het echt is. Onze feeds zijn gevuld met lekker eten, kiekjes op reis of foto’s met vrienden op een leuk moment. Al scrollend krijgt iedereen de indruk dat het leven van de ander perfect is. Maar niets is minder waar. Diezelfde bedenking maakten ook de makers van BeReal, die met hun app - zoals de naam al weggeeft - de dagelijkse realiteit van het échte leven in beeld willen brengen.

In voor en tegenspoed

Je hoeft dus maar een ding te doen op het platform: écht zijn. BeReal maakt het je dan ook moeilijk om enkel en alleen mooie momenten te delen. Op willekeurige tijdstippen stuurt de app je elke dag een melding. Dan krijg je twee minuten de tijd om een foto te nemen met de voor- en achtercamera. Er is geen filter te bespeuren en tijdens het nemen van de foto kan je jezelf niet zien.

Sta je er niet goed op? Dat is pech. Je kan opnieuw een foto maken, maar de app vermeldt het aantal pogingen bij de foto. Dat doet ze trouwens ook wanneer je de foto’s op een later tijdstip neemt. Verder kan je de kiekjes van je vrienden pas zien nadat je zelf je dagelijkse BeReal-foto hebt getrokken. Op die manier dwingt de app je dus om jezelf te tonen in het hier-en-nu. Of je thuis in de zetel aan het luieren bent, in de sportschool zit of boodschappen aan het doen bent: het maakt allemaal niet uit.

Volledig scherm Onze redactrice heeft ook BeReal. En als de melding komt, neem je de foto. Ook al zit je op de redactie. © rv

In tegenstelling tot andere sociale media heb je op BeReal een profiel en volgers die niet zichtbaar zijn voor anderen. Je kan dus niet naar iemands profiel gaan om te kijken hoeveel volgers die persoon heeft. Ook kan je er geen foto’s herbekijken. Wanneer het op een nieuwe dag tijd is voor de volgende BeReal, verdwijnen ook alle foto’s van de feed. Eigen foto’s kunnen geraadpleegd worden in een persoonlijk archief.

De keerzijde van sociale media

Het concept van BeReal is verfrissend in tijden waar sociale media als Instagram, YouTube en TikTok steeds vaker links gelaten worden voor hun onrealistische weergave van de werkelijkheid. Het constante vergelijken van die irreële werkelijkheid met de eigen realiteit is nefast voor de mentale gezondheid. Zo blijkt uit een Brits onderzoek uit 2017. Ook zouden apps als Instagram een negatief effect hebben op het zelfbeeld van kinderen en jongeren.

Quote Niemand probeert mooi te zijn, iedereen neemt gewoon de eerste beste foto. Hendrik (24)

En de gebruikers van BeReal? Die vinden het juist fantastisch om de banaliteit van hun dagelijkse leven aan vrienden te tonen. Eén van de enthousiastelingen is Hendrik (23): “Ik gebruik geen sociale media, onder meer omdat het allemaal zo ver van de realiteit ligt. Maar ik zit wél op BeReal, omdat ik zo een echte kijk krijg in het dagdagelijkse leven van mijn vrienden. Niemand probeert mooi te zijn, iedereen neemt gewoon de eerste de beste foto. Er heerst minder schaamte, wat eigenlijk het vaakst leidt tot de leukste foto’s”.

(Lees verder onder de foto.)

Ook voor Helena (24) was BeReal een verademing: “ De laatste jaren had ik steeds het gevoel dat ik elk uur van de dag productief en geweldig moest zijn. Dat het zielig was om eens in de zetel te nietsen en te bekomen van de dag. Dit kwam vooral omdat ik op Instagram niets anders zag dan berichten van terrasjesgangers. Nu ik BeReal heb, zie ik dat ik lang niet de enige ben die eens een avondje thuis zit of nog aan het werk is terwijl het buiten mooi weer is.” Dat is ook wat Steffie (25) zo fijn vindt aan het platform: “Het is eens leuk om te zien wat mijn vrienden doen op saaie momenten. Dat zijn dingen die je niet op andere sociale media ziet verschijnen.”

