Benedict (19) en Lize (31) lieten zich op jonge leeftijd steriliseren: “Als ik de tijd kon terugdraaien, had ik nu geen kind”

(B)oops: hoe vaak moet je je beha wassen? Expert deelt de belangrijk­ste richtlij­nen

Tijd voor eerlijkheid: hoe vaak was jij je beha’s? Na één draagbeurt? Na een week? Of wacht je er nog langer mee? Een vrouw die actief is op TikTok stelde dezelfde vraag en lokte zo een groot debat uit. Wij polsten bij Vanessa De Vuyst, pr-manager voor Marie Jo en PrimaDonna. “Je beha vangt veel zweet op.”