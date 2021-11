Ben jij ‘skeer’? Zeeman lanceert nieuwe collectie als statement tegen dure merkkledij

Het is zeker niet de eerste keer dat de Nederlandse winkelketen Zeeman fanwear uitbrengt. Eerder deden ze het al met sneakers, bikini’s en trainingspakken, die telkens voorzien waren van grote Zeeman-logo’s. Ook hun lijn met felgele sokken was in een mum van tijd uitverkocht en groeide zo uit tot een echt collectors item. Dat proberen ze nu opnieuw met hun nieuwe SKEER-collectie. De collectie, bestaande uit onder andere hoodies, sweaters, trainingspakken en een hele hoop accessoires is geïnspireerd op de straatcultuur.

SKEER

De nieuwe collectie kreeg de naam ‘SKEER’. Dit betekent in straattaal ‘goedkoop’ of ‘blut’ maar dat is zeker niet hoe Zeeman het woord gebruikt. Het dragen van de collectie betekent volgens het merk niet dat je geen geld hebt, maar dat je geen dure merkkleding nodig hebt. Deze collectie is ook anders dan hun eerdere fancollecties omdat ze deze keer voor een volledig nieuw kleurenpalet gaan. De gekende blauw-geel combinatie werd ingeruild voor een zwart-gele variant. Daarnaast is ook het gekende Zeeman-logo niet meer van de partij. Op elk item is nu een duidelijk SKEER-logo te zien.

Quote Kleren maken de man niet, deze man die maakt de kleding. Hef Bundy

Hef Bundy

Speciaal voor de launch van de SKEER-collectie schreef de Rotterdamse rapper Hef Bundy een nummer voor Zeeman met bijhorende videoclip. Hij rapt onder meer: “Kleren maken de man niet, deze man die maakt de kleding.” Niet alleen de volledige collectie komt in beeld maar ook een aangepast ‘Hef meets Zeeman’-logo is te zien in de video.

Hef is nu het perfecte toonbeeld van succes maar hij begon ooit met niets. Daarom is hij de geschikte artiest voor een samenwerking met Zeeman. Voor hem zit geluk niet in materiële dingen. “Het gaat om wie je bent, hoe je denkt, en niet je kleding.” zegt de rapper. Een betaalbare outfit kun je door middel van je persoonlijkheid duur doen lijken, dat is waar de SKEER-collectie voor staat.

De hele collectie is vanaf vrijdag 19 november om 15 uur online te verkrijgen. Prijzen variëren van 2,99 euro (voor de riem) tot 39,99 euro (de bomberjack).

