Mistral Home Gesponsorde inhoud Ben jij een beautyslaper, zweterige slaper of donsdief? Dit is het ideale dekbedovertrek voor jouw slaapprofiel Aangeboden door Mistral Home

25 oktober 2019

09u00 0 Nina Sweet dreams are made of … het perfecte dekbedovertrek. En wat dat betreft, hebben we allemaal zo onze eigen voorkeuren. Of je het nu liever extra zacht en warm of juist extra fris en krakend hebt: dit is het ideale dekbed voor jouw slaapprofiel.

1. Voor de beautyslaper

Jij rolt ’s ochtends liever níét als een verfrommelde zombie uit bed? Dan doen een satijnen laken en kussens wonderen voor je. In zo’n zijdezachte cocon heb je het perfecte beautyslaapje, want de gladde stof is lief voor je gevoelige huid (nooit meer opstaan met een plooi in je gezicht!) én voor je haren. Satijn neutraliseert statische elektriciteit en veroorzaakt minder wrijving dan ruwe katoen. Resultaat: glad, glanzend en allesbehalve samengeklit haar.

2. Voor de cocoonslaper

Misschien ben je een koukleum die een ijzig bed pure horror vindt. Of misschien hou je gewoon van extra zacht en gezellig. Hoe het ook zij, flanellen lakens zijn jouw ultieme match. Flanel is gemaakt van katoen dat ‘geruwd’ werd. Dat proces geeft de stof meer textuur en maakt ze zo superzacht. En omdat flanel uit katoen bestaat, is het even vochtabsorberend en ademend. Perfect voor een bed dat voelt als een warme knuffel (waarin je je níét kapotzweet!).

3. Voor de sweaty slaper

Een mens kan tot een liter vocht per nacht uitzweten en daar doe jij mogelijks nog een schepje bovenop. Je hebt het gewoon snel warm, oké?! Gelukkig voor jou bestaat er katoen op deze wereld, een zachte en natuurlijke vezel die heel duurzaam is (jaren genot!), goed lucht doorlaat (minder warm!) en feilloos vocht absorbeert (bye bye, zweet!). Een dekbedovertrek en kussens van katoen bezorgen jou de meest zorgeloze nachtrust.

4. Voor de hotelslaper

Ah, dat gevoel van een bed met frisse, kraakverse lakens. Op hotel kan je elke avond in zo’n knisperende cocon kruipen, thuis alleen maar die ene avond nadat je de was hebt gedaan. Tenzij je lakens van percale hebt. Dat is een luxueuze stof van dichtgeweven katoen met een thread count van minimaal tweehonderd. En daardoor voelen die lakens erg stevig aan. Elke nacht het hotelgevoel dus, halleluja!

5. Voor de donsdief

Illegaal is het niet, maar let’s be real: het donsdeken stelen is even onvergeeflijk als om het even welke andere criminele daad. We snappen het wel, ’s nachts de zachte lakens knuffelen is héérlijk. Gelukkig bestaan er extra grote dekbedovertrekken die je toestaan om de lakens te knuffelen zonder je bedpartner te irriteren. Leg een overtrek van 260 op 240 of 270 op 220 centimeter op bed en je mag zo egoïstisch zijn als je wil (ter vergelijking: een standaard overtrek is 240 op 220 centimeter).

