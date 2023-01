Ben je de winter nu al volledig beu? Op deze 5 zonnige bestemmingen krijg je je dosis vitamine D wél binnen

1. Echt opwarmen in Zanzibar

Zanzibar is the stuff that dreams are made of. Toch als je van hagelwitte stranden, turquoise water, een zacht oceaanbriesje en dutjes onder een palmboom houdt. The tropical island dream dus, waar niets moet en relaxen je enige to do is. Plus je op tijd draaien, zodat je mooi egaal bruint.

Doorgaans misschien net iets te weinig voor de culturele meerwaardezoeker, maar na een lange donkere winter snakt zelfs de meest overtuigde museumfan naar een idyllisch strand en eindeloze zonneschijn. En dat krijg je hier volop, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

Praktisch: internationaal paspoort nodig! Vluchttijden variëren afhankelijk van de tussenstops, maar duren minstens 9:15 uur.

TOPTIP Het Unesco-werelderfgoed van Stone Town met zijn steegjeslabyrint maakte Zanzibars reputatie. Kom op adem in het Emerson on Hurumzi Hotel met rooftoprestaurant. Meer info vind je op emersonzanzibar.com.

2. Chillen in Puglia

’s Winters ontdek je de olijfschuur van Europa in alle rust. Dit is een authentieke plek waar het leven gezapig zijn gang gaat. Dus cruise je over hobbelige wegen van het ene onaangetaste karakterstadje naar het andere. Polignano lijkt geboetseerd boven op zijn grillige kustlijn. Wat witgekalkte huizen op een hoopje die over scherpe kliffen hellen en uitkijken op de ­felblauwe Adriatische Zee.

In Monopoli is de haven het kloppende hart. Geen potsierlijke jachten, wel kleurrijke, gehavende vissersschuiten en families die liefdevol op de kade zwaaien. ­Alberobello pakt uit met werelderfgoed. Glooiingen vol trulli, witte kalkstenen huisjes uit de 16de eeuw. Met wel duizend van deze kabouterwoningen kijk je je ogen uit. Met je zonnebril op.

Praktisch: identiteitskaart nodig, Charleroi-Brindisi: 2:30 uur.

TOPTIP Keramiekfans halen hun hart op in Grottaglie, dat meer dan 50 keramiekateliers telt, vele met een stamboom. Zo werd Del Monaco, intussen goed voor de 10de generatie, gesticht in 1560. Er wordt gefluisterd dat de Ruffo di Calabria’s hier hun servies bestellen.

3. Snorkelen in Egypte

Je kan piramides en tempels gaan bekijken, je leven wagen terwijl je een kruispunt in Caïro oversteekt, maar vergeet vooral niet om te snorkelen. Want net onder het wateroppervlak wacht een andere wereld. Je hebt er niet eens een duur duikdiploma voor nodig. Aan een snorkel en een paar zwemvliezen heb je genoeg.

Van het gereputeerde Marsa Alam over Hurghada tot Sharm-el-Sheikh: na een weekje dobberen op je buik heeft de Rode Zee geen geheimen meer voor je en ziet je rug gegarandeerd bruin. Heel wat all-inhotels hebben snorkelfaciliteiten pal voor de deur. Daarna relaxen op je ligstoel, een mierzoete cocktail bestellen en ’s namiddags snorkelplezier on repeat!

Praktisch: identiteitskaart, Brussel-Hurghada: 4:30 uur.

TOPTIP Scheep in voor een tochtje naar de Giftun-eilanden, op zo’n uurtje varen van Hurghada. Goed voor witte stranden, azuurblauw water, fotogeniek wrakhout en een boeiend onderwaterleven. Dankzij de bijna 200 vaste koraalriffen is dit het meest biodiverse gebied in de Rode Zee.

4. Overwinteren in Tenerife

Toegegeven, Tenerife heeft een ietwat kwalijke reputatie. Alsof er alleen maar hoogbejaarden overwinteren op dit grootste Canarische eiland en je sowieso tussen een bende Vlaamse ­Benidorm Bastards belandt. Vrees niet. Want dit is ook de plek waar ’s lands koerstalenten verzamelen en trainen. En in februari wordt er carnaval gevierd. Met overtuiging. Het leverde het eiland een Guinness Book of Recordvermelding op omdat maar liefst 200.000 locals samen genieten van dat immense openluchtdansfeest. Latinovibes alom dus, en een echt volksfeest.

Ook in januari, maart en april blijft dit een topbestemming. De El Teide bedwingen, een auto huren en over het eiland cruisen, een surfles nemen, langs het strand slenteren en Santa Cruz de Tenerife verkennen met de zon in je ogen. Meer moet dat niet zijn.

Praktisch: identiteitskaart, Brussel-Tenerife: 4:35 uur.

TOPTIP Route 040 mag dan nog geen 30 km tellen, toch is dit de meest uitdagende wandelroute van Spanje. De hike start op het strand van El Socorro, op zeeniveau, en stuurt je naar de top van de vulkaan de Teide, langs natuurgebieden en nationale parken.

5. Kroketje uit de muur op Curaçao

Soms wil een mens zijn hoofd niet breken over een andere taal of culinaire gewoontes. Enter Curaçao. Want hier spot je Nederlandse architectuur, eet je bitterballen en maak je je gewoon in het Nederlands verstaanbaar. Lekker makkelijk. En toch bevind je je écht in de Caraïben. Compleet met ontelbare hagelwitte stranden, nationale parken boven en diep onder de zeespiegel, meer dan 40 duikspots en zalig weer het hele jaar door. Of kan je zwemmen met zeeschildpadden en dolfijnen.

Praktisch: je hebt een internationaal paspoort nodig! Van Amsterdam vlieg je in ongeveer 9 uur rechtstreeks naar Curaçao.

TOPTIP Uiteraard eet je vis, vis en nog eens vis. Bij De Visserij brengen locals elke dag hun ‘catch of the day’ binnen. Wat gevangen werd, wordt geserveerd. Reserveren kan niet, bellen is geen optie. Als er plaats is, is er plaats. Zo simpel is het. Meer info vind je op facebook.com/piscaderanoreservations

