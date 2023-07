Ben ik wel normaal? Rik kan niet slapen zonder zijn vaste slaapritueel. Experts: “Stress houdt je wakker”

Hét geheim voor gladde voeten vind je in je keuken. 2 experts reageren: “Het is een eeuwenoude praktijk”

In de zomer dragen we met z’n allen sandalen en slippers. En dan willen we het liefst mooie, gezonde voeten. Enter: een nieuw wondermiddel dat je wellicht in de keuken hebt staan. Sociale media zijn fan, maar helpt het echt tegen gebarsten hielen, wratjes en andere vervelende kwalen? Twee voetspecialisten reageren: “Je kan ook appelazijn in je schoenen spuiten.”