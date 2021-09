Bella Hadid verkoopt ‘gezondheidsdrankje’ tegen depressie: zin of onzin? Diëtist Chiara legt uit

Topmodel Bella Hadid kampte zelf sinds haar tienerjaren met extreme depressie, chronische vermoeidheid en angstgevoelens. Vanaf haar veertiende ging ze op zoek naar holistische middelen die haar zouden kunnen helpen. Die zoektocht lijkt nu haar vruchten af te werpen.

Met Kin Euphorics wil Hadid allerlei geestelijke problemen bestrijden. En als eerste remedie brengt ze een drankje uit, in twee verschillende smaken. Eentje voor overdag met ingrediënten die je een boost moeten geven en je stress verminderen, en eentje die je ’s avonds als het ware in slaap zou wiegen en je angstgevoelens zou verminderen.

De Kin Spritz & Lightwave

Kan zo’n simpel drankje je wel echt opgewekt en mentaal beter doen voelen? Of voor minder angst en stress zorgen? Diëtiste Chiara Bral analyseerde de ingrediënten in Hadids nieuwe creaties.

De ‘Kin Spritz’, die bedoeld is voor overdag, bevat aminozuren zoals GABA en tyrosine. “Die aminozuren bevorderen de aanmaak van serotonine. Dat is een stofje in de hersenen die onze stemming, emoties en slaap beïnvloedt”, zegt diëtiste Chiara. Ook bevat het goedje Rhodiola Rosea, een stof met een dubbelzijdige functie. “Enerzijds zorgt Rhodiola Rodea voor een kalmerend en rustgevend effect en anderzijds boost het je energie, focus en concentratie.”

’s Avonds drink je dan de ‘Kin Lightwave’, met rustgevende bestanddelen zoals lavendel en passiflore. “Die kruiden werken in op ons stressgevoel en zorgen inderdaad voor een kalmerend effect,” zegt de diëtiste.

Heilige graal?

De drankjes blijken haast een alternatief voor CBD te zijn, ook wel cannabidiol genaamd. Die stof is afkomstig van de cannabis sativaplant en wordt zowel medicinaal als recreatief gebruikt tegen stress of andere mentale of fysieke pijn of ongemakken. “De stoffen in de drankjes van Hadid zouden, net zoals CBD dat doet, een rustgevend en kalmerend effect kunnen hebben”, zegt diëtiste Chiara Bral. “Maar hoewel CBD vaak gebruikt wordt om pijn te bestrijden, lijkt het me niet dat deze drankjes daar ook toe in staat zijn.”

De meeste natuurlijke ingrediënten in de drankjes moeten immers gedurende een bepaalde periode ingenomen worden om het gewenste effect te bereiken. “Sommige kruiden moet je minstens gedurende drie maanden lang innemen voor ze effectief zijn. Ook is het effect van de verschillende stoffen niet bij iedereen hetzelfde.” Daarnaast speelt ook nog een ander element mee. “De kwaliteit is ook erg belangrijk. Een drankje zoals Kin Euphorics is enorm bewerkt en past eigenlijk helemaal niet in een gezonde levensstijl,” besluit de diëtiste.

