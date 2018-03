Belgische vrouw krijgt eerste kind op haar 28ste Frans Boogaard mv

29 maart 2018

14u00

Bron: ad.nl/ Eurostat 0 Nina Vrouwen in Europa krijgen gemiddeld op hun 29ste hun eerste kind. Al zitten we in België net onder dat gemiddelde en krijgen de meeste vrouwen hier op hun 28ste hun eerste kindje.

We zijn niet het enige land dat jonger mama wil worden. Vrouwen uit Bulgarije worden het jongst moeder, gemiddeld wanneer ze 26 jaar zijn. In Italië, Spanje, Ierland en Griekenland krijgen vrouwen gemiddeld pas vier jaar later, op hun 30ste, hun eerste kind.

Deze gegevens werden bekend gemaakt door het Europese statistisch bureau, Eurostat. De gegevens stammen uit 2016, een jaar waarin 5.148 miljoen baby’s werden geboren, iets meer dan de 5.103 miljoen van het jaar daarvoor.