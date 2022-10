Belgische modemerken zetten in op steenwegwinkels. “Waar heeft een jong gezin altijd te kort van? Tijd en geld”

Bij shoppen denk je snel aan boetieks in de stad, maar veel Vlamingen trekken net zo graag naar de grote baanwinkels langs de grijze wegen in ons land. Belgische modemerken smullen daarvan: zij wisselen steeds meer de stad in voor de steenweg, want internationale concurrenten met poen en klanten die willen besparen maken het hen niet makkelijk. “Maar de tijd van de zielloze, ouderwetse baanwinkel is gelukkig wel voorbij.”

Schoonheidsprijzen zullen ze niet winnen, onze Vlaamse steenwegen. En toch zijn ze enorme trekpleisters, met dank aan de baanwinkels die met de publieksprijs gaan lopen. Sinds de opkomst van het winkelfenomeen in de jaren zestig, vooral dankzij de groeiende populariteit van de auto, heeft de Vlaming de steenwegwinkels in zijn hart gesloten. En een breuk zit er nog lang niet aan te komen.

“Consumenten vinden het nu eenmaal prettig als ze heel functioneel kunnen winkelen”, zegt Els Breugelmans, retail- en marketingprofessor aan KU Leuven Campus Antwerpen. “Je hebt wel winkels die in hun eentje aan een steenweg liggen, maar steeds vaker zie je dat ze samentroepen in retailparken.” Dat is voor alle grote Belgische spelers die inzetten op baanwinkels een enorme meerwaarde. “Volk trekt volk”, zegt Charlotte Delfosse van kledingketen Bel&Bo. “Het beste is een goede mix van gelijkaardige merken en spelers van andere sectoren, zoals een supermarkt, Action of een Kruidvat. Dat zijn altijd de sterkste combinaties.”

Puur gemak, dat is in de stad een ander verhaal

Ook uit academisch onderzoek blijkt dat dat werkt. Professor Breugelmans: “De wet van de goede buren geldt ook hier. Er treedt een versterkend effect op als een winkel in de buurt ligt van een winkel met gelijkaardige of complementaire producten. Om die reden liggen een Torfs en een JBC heel vaak dicht bij elkaar. Het klinkt wat contra-intuïtief, maar dat werkt omdat je als consument vaak weet welke richting je moet uitrijden om zeker te vinden wat je zoekt. En dan is er nog het gemak, want je moet maar één keer parkeren om verschillende winkels kort na elkaar te bezoeken.”

Volledig scherm Het retailpark in Eine. © Ronny De Coster

Dat gemak is enorm belangrijk voor baanwinkels en slaat bij iedereen aan, maar vooral bij jonge gezinnen. Elise Vanaudenhove, CEO van schoenmerk Bristol, beaamt dat. “Waar heeft een jong gezin altijd te kort van? Tijd en geld. Met de baanwinkels rijd je tot aan de deur en sta je je binnen een halfuur, drie kwartier terug aan je auto. Je moet geen parking betalen en je moet geen 25.000 stappen doen vóór je in de winkel bent. Dat is in de stad een heel ander verhaal.”

Waarom veel Belgische merken de stad niet meer aantrekkelijk vinden

Elke grote Belgische speler is het erover eens dat niet de baanwinkels onder grote druk staan, maar de winkels in de stadskernen. Dat heeft veel factoren, maar een van de belangrijkste is die toenemende onbereikbaarheid van steden. Door files op de invalswegen, milieuzones en circulatieplannen raken mensen de stad niet meer in. “Ook steeds meer steden maken hun centrum autoluw en verplaatsen hun parking naar de periferie”, zegt Griet Sauvenay, commercieel directeur van LolaLiza. “En de betaalparkings zijn duur. Met de baanwinkels heb je al die issues niet.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Retail Detail

Ook de torenhoge huurprijzen in de stad schrikken veel grote Belgische spelers af. Volgens de internationale vastgoedadviseur Cushman & Wakefield bedraagt de huur van een winkelpand op de Meir al snel 1.550 euro per vierkante meter. Op de Boomsesteenweg, aan de A12, is dat slechts 135 euro, twaalf keer lager. Ook in andere kleinere steden is die tendens gaande. Katrien Vangrunderbeeck, de persvoorlichter van JBC, stelt het onomwonden: “De prijzen in de binnensteden van Gent of Brussel, dat is voor ons als lokale speler onbetaalbaar. We hebben onlangs wel een nieuwe winkel geopend op de Bruul in Mechelen. Stadswinkels blijven interessant voor ons, maar niet tegen elke prijs.”

Volledig scherm De Meir in Antwerpen. © Klaas De Scheirder

E5 heeft zelfs enkel baanwinkels — al zijn stadswinkels in de toekomst wel een piste. “De laatste jaren hadden een paar grote internationale spelers hele winkelstraten in handen en jaagden ze de prijzen de hoogte in”, zegt Kristof De Sutter, CEO van e5. “Om heel ons aanbod te brengen, hebben we ook veel ruimte nodig. Naast de kleding van internationale merken verkopen we acht labels die we zelf maken. De oppervlakte van onze baanwinkels is gemiddeld 800 à 1000 vierkante meter. In de stad is zo’n oppervlakte peperduur. Zo houd je het als Vlaamse speler niet financieel gezond.”

Ook bij Bristol is extreme voorzichtigheid troef. CEO Elise Vanaudenhove: “We hebben nog wel enkele stadswinkels, maar je kan moeilijk zeggen dat het makkelijk shoppen is op de Nieuwstraat in Brussel hé, tenzij je er woont. De stad heeft prestige, dat is zo, maar wij denken drie keer na.”

Volledig scherm Kristof De Sutter, CEO van e5. © Jan De Meuleneir / Photo News

De ‘fun’ is uit het funshoppen

En wij maar denken dat baanwinkels een beetje passé waren. Een tijdlang had het er ook alle schijn van, toen e-commerce en funshoppen opkwamen. Dat fenomeen om van shoppen een dagje uit te maken is typisch voor in de stad. “Maar corona heeft dat wat gefnuikt”, zegt Griet Sauvenay van LolaLiza. De fun uit funshoppen ging eruit: horeca waren gesloten en mensen voelden zich niet bijster veilig. In de baanwinkels kon je wel heel makkelijk afstand houden en snel binnen en buiten springen.”

Ook de nakende financiële recessie speelt de baanwinkels in de kaart. Charlotte Delfosse van Bel&Bo: “Alles wordt duurder en mensen gaan nog veel gerichter shoppen. Vroeger deed je vijf à tien winkels in de stad en zag je op het einde van de dag wel wat de vangst was. Nu weten consumenten perfect wat ze nodig hebben en houden het dan bij een of twee winkels waarvan ze zeker weten dat ze het er zullen vinden. De baanwinkel bedient hen dan op hun wenken. En ook naar de portefeuille toe is die gratis parking dan ook een factor die meespeelt.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Bart Leye

“Veel meer beleving voor de klant in zo’n baanwinkel dan vroeger”

Het resultaat? Steeds meer leegstand in de steden. Shoppers vinden dat geen mooi zicht, waardoor ze misschien ook wegblijven. Het is een beetje een zichzelf versterkend fenomeen. Professor Breugelmans: “Net om die reden werkt de overheid heel hard aan de kernversterking en de winkelshift. Net zoals ze met de betonshift de bestaande ruimte proberen te vrijwaren, willen ze met de winkelshift de winkels in de stad behouden en zorgen dat ze niet verkassen naar de steenwegen. Maar dat is moeilijk. Merken en retailers luisteren vooral naar de klant. Dat zorgt voor frictie en spanning. Winkels in de stadskern voelen zich door winkelclusters of baanwinkels onderdrukt, omdat zij door hen minder trafiek krijgen.”

Quote De tijd dat baanwin­kels enkel functio­neel moesten zijn, is allang voorbij. Katrien Vangrunderbeeck, JBC

Dat vindt ook Lise Conix, de kersverse CEO van Torfs, een minder punt aan winkels in de periferie. “We merken zelf dat de binnenstad onder druk staat, maar het is niet de bedoeling dat de baanwinkels gaan wegen op sterke binnensteden. Wij geloven sterk in én grote baanwinkels én mooie binnenstad- en shoppingcentrawinkels. Daarnaast is de lintbebouwing die ook het gevolg is van baanwinkels niet bepaald mooi te noemen.”

Ook in beleving wordt de kloof tussen stads- en baanwinkels aan een razend tempo gedicht. “De tijd dat baanwinkels enkel functioneel moesten zijn, is allang voorbij”, zegt Katrien Vangrunderbeeck van JBC. “Voor ons is beleving in elke winkel belangrijk. Nog iets meer in onze stadswinkels, omdat het concurrentierisico daar groter is, maar zeker ook in onze 94 baanwinkels. De kinderhoek van JBC is heel gekend.”

Volledig scherm 'Fashion & bubbles' in de e5 in Waregem. © e5

E5 besteedt tegenwoordig zelfs zoveel belang aan beleving, dat zij liever niet meer spreken van baanwinkels maar van baanboetieks. “Omdat wij absoluut die shoppingervaring van de stad willen evenaren”, zegt CEO Kristof De Sutter. “In onze vernieuwde winkel in Waregem doen we bijvoorbeeld aan geurmarketing en in onze flagshipstores hebben we een veel grotere voorraad. Elke donderdag organiseren we daar ook ‘fashion & bubbles’, en blijven we open tot 8 uur ’s avonds.” Die aanpak slaat aan. In 2023 opent e5 drie extra flagshipstores en nog een andere winkel. Bijna elke grote speler heeft expansieplannen, en dan vooral in het baanwinkelsegment.

Wat met online shoppers en het aftreden van Koning Auto?

Maar houden de baanwinkels dat wel vol? Koning Auto krijgt steeds meer tegenwind, ook in niet-stedelijke gebieden. Griet Sauvenay van LolaLiza: “Als mensen minder de wagen gaan gebruiken, is dat weer een voordeel voor de steden. Het openbaar vervoer is daar doorgaans veel beter geregeld. Maar steeds meer mensen nemen in de periferie al hun elektrische fiets of speedelec om vijftien kilometer verder naar de baanwinkels te rijden. Hun boodschappen stoppen ze in hun fietszakken.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Marc Baert

En wat met online shoppen? Ook dat zien alle retailers als een opportuniteit in plaats van een bedreiging. Griet Sauvenay van LolaLiza: “Er is een continue wisselwerking tussen online en onze winkels. Mensen bereiden zich voor online of ze kunnen hun online bestelling ophalen en in de winkel meteen ruilen indien nodig.” Volgens Charlotte Delfosse van Bel&Bo zal daar ook niet zo snel verandering in komen: “Dat hybride systeem is het nieuwe normaal geworden en baanwinkels spelen ook daar heel goed op in.”

