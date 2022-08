Belgische mode aan een klein(er) prijsje: Essentiel Antwerp lanceert tweedehandssite ‘RE-SSENTIEL’

5 procent van de Vlaamse meisjes spijbelt omdat ze geen maandver­band kunnen kopen: “Hygiëne is een basisrecht”

Sinds deze week zijn tampons en maandverband in Schotland gratis. Het is het eerste land dat zo’n initiatief neemt, terwijl wereldwijd miljoenen vrouwen zich die producten niet kunnen veroorloven. Bij ons kan een op de acht Vlaamse vrouwen het gemiddelde bedrag van 10 tot 12 euro per maand niet betalen. Daar moet verandering in komen volgens Rita Van Even, coördinator voor regio Leuven bij de vzw BruZelle. “De helft van de mensheid menstrueert de helft van haar leven, maar toch blijft dat iets waar we ons voor schamen.”

