Belgische badmode is booming: “Op een paar stuks na waren wij volledig uitverkocht”

Belgische badmode won de laatste jaren aan populariteit. Steeds meer Belgische merken voegden swimwear toe aan hun collecties. “Er zijn de afgelopen jaren verschillende Belgische doorbraken geweest in de badmode”, bevestigt moderedacteur David Devriendt. “Denk onder andere aan Ocean Couture of La Michaux, twee Belgische merken die door heel wat celebrity’s zijn gedragen.”

Swimwear boomt niet enkel in België, maar wereldwijd volgens David. “Badmode zit al verschillende jaren in de lift. Dat heeft vooral te maken met sociale media en de populariteit van influencers. Je ziet je favoriete influencer op een exotische locatie in een mooi badpak en wilt hetzelfde. Er wordt meer gespaard om naar warme bestemmingen te gaan en we reizen ook veel meer sinds de nasleep van corona. Daardoor steeg ook de verkoop van badmode.”

Volledig scherm David Devriendt. © NINA

“Verder is de markt ook enorm geëvolueerd. Tegenwoordig heb je zwemkleding die UV-stralen tegenhoudt, period swimwear, genderneutrale badmode en noem maar op. De markt is veel gevarieerder, waardoor je groepen bereikt die zich voordien misschien niet meteen aangesproken voelden. Bovendien is swimwear voor ons ook een lifestyle geworden. Je draagt het niet enkel aan een zwembad, maar ook op feestjes of festivals. Een jeansbroek met een bikinitopje erboven of een badpak dat gedragen wordt als bodysuit, je ziet het steeds meer. Het is een trend, en ook Belgische merken willen daar graag een graantje van meepikken.”

LN Knits

“Ellen Kegels (de oprichtster van LN Knits, red.) is een heel sportief type”, aldus Anke Reniers, haar rechterhand en operationeel manager bij het fairwearmerk. “Ze gaat elk jaar naar Portugal om te surfen. Als mama van twee kleine kindjes zocht ze naar badkleding die op zijn plaats blijft zitten tijdens het spelen op het strand. Maar ze vond nergens op de markt badpakken en bikini’s die sportief én mooi waren. Een gat in de markt, dacht ze, en vanuit dat idee bedacht ze een eigen swimwear-collectie voor LN Knits, die dit voorjaar gelanceerd is.”

Quote Qua fit proberen wij onze designs toeganke­lijk te maken voor elk lichaam, zodat het iedereen mooi staat. Anke Reniers

“Ons merk zet heel hard in op duurzaamheid, dus we vinden het belangrijk om tijdloze stuks te brengen, ook als het gaat om badmode”, gaat Anke verder. “Het zijn dus redelijk simpele designs in tijdloze kleuren zoals babyblauw, zwart en wit. Een superfelle tint die dit jaar in de mode is, is leuk voor één of twee seizoenen, maar dan ben je dat beu gezien. Daarom kiezen wij voor neutralere kleuren die binnen een aantal jaren nog altijd mooi zijn. Onze stuks zijn trouwens ook gemaakt uit reststoffen, vanuit ons duurzaamheidsprincipe. Qua fit proberen wij onze designs toegankelijk te maken voor elk lichaam, zodat het iedereen mooi staat.”

“We werken meestal anderhalf jaar op voorhand aan een collectie, zodat we die eerst zelf kunnen uittesten. Ellen testte vorige zomer dus ook onze badmode collectie uit in Portugal. Zo zijn we zeker dat onze designs voldoen aan onze kwaliteitsnormen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ellen Kegels (@lnknits)

Meer dan we durfden dromen

“Onze swimwear-collectie is beter verkocht dan we hadden durven dromen. In het begin van de lancering waren er al veel mensen geïnteresseerd, maar door de hittegolf in juli is de verkoop echt de lucht in geschoten. Op een paar stuks na waren wij volledig uitverkocht. Daarom besloten we meteen een trip naar onze leverancier in Frankrijk te boeken om te bekijken wat we volgend jaar willen doen.”

Strawberry Secrets

“Onze klanten waren zo tevreden over onze lingeriecollecties, dat ze vroegen of ik ook geen badmode kon ontwerpen”, zegt Vicky Buelens, oprichtster van het Belgisch jeugdmerk Strawberry Secrets. “Ik bracht mijn eerste swimwear-collectie uit in de lente van 2021. Sindsdien is badmode een volwaardig product voor ons geworden, naast onze lingerie.”

Quote Omdat ik niet wist of mijn designs zouden aanslaan, ben ik mijn voorzich­tig gestart met 5 modellen, elk in één kleur. Ondertus­sen verkopen we elk model in 3 kleuren. Vicky Buelens, Oprichtster van het Belgisch jeugdmerk Strawberry Secrets

“Net zoals bij de lingerie, let ik bij het ontwerpen van de badpakken en bikini’s vooral op de pasvorm”, gaat Vicky verder. “Ik ontwerp voor jonge vrouwen, dus ik let er extra goed op dat de broekjes bijvoorbeeld volledig rond de bips zitten. De designs moeten meisjes een confidence boost geven, maar ze moeten ook bij hun leeftijd passen. Niet kinderachtig, maar ook niet sexy.”

Volledig scherm © Strawberry Secrets

“Ik probeer jongedames een gevoel voor stijl en klasse bij te brengen. We kiezen niet voor de typische kleurencombinaties die momenteel in de mode zijn, maar voor iets volwassenere kleuren zoals baksteenrood. Donkerdere tinten bieden een mooi tegengewicht voor jeugdige modellen. Als we onze designs in lichtroos of lichtgeel zouden brengen, zou het weer te kinderachtig zijn. Daarbovenop blijven kleuren als donkerblauw altijd mooi. Dat was tien jaar geleden stijlvol en zal dat binnen tien jaar nog steeds zijn. Op die manier proberen we jonge vrouwen weg te houden van grote ketens en hen iets bij te leren over overconsumptie.”

Volledig scherm © Strawberry Secrets

Het begon aan de keukentafel

“Omdat ik niet wist of mijn designs zouden aanslaan bij het publiek, ben ik mijn badmodecollectie voorzichtig gestart met vijf modellen, elk in één kleur. Tegen alle verwachtingen in verliep de verkoop overweldigend goed. Ik lever ondertussen aan zo’n 53 lingeriewinkels in Vlaanderen en ze bestellen inmiddels allemaal evenveel badmode als lingerie. We verkopen elk model intussen in drie kleuren.”

“Strawberry Secrets begon als kleinschalig projectje bij ons aan de keukentafel, omdat ik geen gepaste lingerie vond voor mijn dochter. Ik had nooit durven dromen dat mijn designs wereldwijd verkocht gingen worden. Inmiddels leveren wij aan lingeriewinkels in België, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Maar er zijn ook klanten die bestellen van overal ter wereld: van Dubai tot Canada. Telkens als ik zo’n bestelling binnen krijg, doe ik een vreugdedansje.”

Elle and Rapha

“Toen mijn twee dochters Gabrielle en Raphaelle een half jaartje oud waren, zouden we met het gezin op vakantie gaan", begint Valerie Verbeeck, oprichtster van het twinning modemerk Elle and Rapha. “De verjaardag van mijn man viel in die periode, dus ik wilde hem graag een zwembroek cadeau doen die matchte met een badpak of bikini van onze dochters. Een gat in de markt, merkte ik toen: ik vond enkel twin wear voor mama en dochter of papa en zoon, maar niets voor het hele gezin. Daardoor kwam ik op het idee om zelf zo’n collectie uit te brengen.”

Het idee was er zes jaar geleden, maar de zoektocht naar een fabrikant was allesbehalve simpel. “We wilden een duurzame zwemcollectie uitbrengen, gemaakt van gerecycleerd oceaanafvalmateriaal. Uiteindelijk zijn we in zee gegaan met een klein familiebedrijfje in Portugal. Het is intussen het derde jaar dat wij badmode brengen.”

Quote Voor de mannen hebben we onder andere zwembroe­ken in leuke printjes. Al onze prints worden getekend door mijn stiefzus. Familie staat echt centraal bij ons. Valerie Verbeeck, Oprichtster van het twinning modemerk Elle and Rapha

“Onze badpakken zijn fit shaping proof. Daarmee bedoel ik dat ze goed blijven zitten en toegankelijk zijn voor elk lichaam, of je nu een A-cup of G-cup hebt. Momenteel hebben we één model in verschillende kleuren. We kiezen grotendeels voor tijdloze tinten als warm rood, groen of ivoor. We hebben er dit jaar één trendkleur tussen zitten, namelijk lila.”

“Voor de mannen hebben we onder andere zwembroeken in leuke printjes. Al onze prints worden getekend door mijn stiefzus. Familie staat echt centraal bij ons. Ik vind het geweldig om Thomas te zien in zijn groene zwembroek met luipaardjes op, naast onze kinderen die hetzelfde printje dragen. Super schattig!”

Volledig scherm © Elle and Rapha

“De afgelopen twee jaar zijn onze badpakken voor vrouwen altijd uitverkocht geraakt. Telkens wanneer we nieuwe items online zetten, zijn ze vrijwel meteen weer weg. Sommige vrouwen kopen zelfs een tweede badpak in een andere kleur, dat is een enorm mooi compliment. Ook onze kinder- en mannencollectie verkoopt goed.”

“Onze klanten zijn momenteel vooral Belgisch en Nederlands, maar we hebben zeker de ambitie om ook in het buitenland naam te maken. We hebben er alleen de tijd nog niet voor gevonden en hebben momenteel een kleinere stock. Momenteel hebben we enkel een webshop, we verkopen onze items bewust nog niet in winkels. Maar dat is iets dat we op korte termijn wel willen realiseren.”

