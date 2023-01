Belgisch platform waarschuwt: denk 2 keer na voor je shopt bij Shein. “Geef vriendinnen geen complimenten”

De Chinese modewebsite Shein werd in korte tijd razendpopulair. Aan spotprijzen hul je jezelf in een fashionable outfit. Online duurzaamheidsplatform COSH! analyseerde hoe het Chinese bedrijf zoiets voor elkaar krijgt. En dat belooft weinig goeds, legt founder Niki de Schryver uit. “Het is heel zorgbarend hoe wijdverspreid het merk is en hoeveel mensen ze effectief bereiken.”

Een zwart T-shirt voor 4 euro of warme trui voor 9,99 euro. Dat zijn de prijzen die je mag verwachten als je surft op de online modewebsite Shein. Je shopt er zelf of kent iemand die het doet? Die kans is groot, want het bedrijf maakte naar schatting een jaaromzet van meer dan tien miljard dollar. Ook al hebben ze amper tot geen fysieke winkels.

En daar hangt een geurtje aan, onderstreept duurzaam ondernemer Niki de Schryver, founder van COSH!. Haar platform maakt duurzaam shoppen makkelijk voor de consument die er helder en transparante informatie vindt over allerlei kledingmerken. Voor Shein werden lopende onderzoeken onder de loep genomen en keek COSH! naar wat het Chinese bedrijf zelf belooft aan haar klanten.

Arbeiders schreeuwen om hulp?

Shein-collecties worden niet in ethische omstandigheden gemaakt, zegt Zwitserse waakhondorganistaie Public Eye. In hun onderzoek rapporteren ze onveilige werksituaties, lage lonen en veel overuren. Impliciete dwangarbeid klinkt het, want de werknemer wordt niet per uur, maar per kledingstuk betaald. Lees: het loon hangt af van de snelheid waarmee de arbeider produceert. Soms werkt een fabrieksmedewerker tot 13 uur per dag, 75 uur (!) per week om dan nog geen leefbaar loon te genieten.

Quote De donatie komt neer op zo'n tien miljoen dollar per jaar. Voor een sterveling als ons is dat gigantisch veel. Maar niet als je de winsten bekijkt. Niki de Schryver

Op sociale media circuleren video’s waaruit blijkt dat arbeiders uit de fabrieken om hulp schreeuwen. Shein reageerde dat dit niet klopte en ook magazine Knack concludeerde in een factcheck dat de beelden niet afkomstig zijn van Shein-kleding. Fake news dus, en toch blijft COSH! sceptisch over de algehele werkomstandigheden in fabrieken. “De werkdruk is catastrofaal. De verhalen rond alle wantoestanden in de sector zijn dermate groot dat je er niet omheen kan.”

#BOYCOTTSHEINKIDS #SHEINABUSE ♬ original sound - Michaela @michaela.dejesus My boyfriend's little cousin ordered clothes from SHEIN @SHEIN and mutiple tags include "need your help" and "please help me" this is absolutely not normal and definitely confirms the allegations of child labor, tr@ffiçking, r&p3, and multiple forms of @bu$e. This isnt the first time this has happened either, people have recieved shein packages with actual hand written notes asking for help. #BOYCOTTSHEIN

Een groen imago met een zwart randje

Nog iets waar de COSH!- founder haar bedenkingen bij heeft: het groene imago dat Shein zichzelf probeert een te meten. “In 2020 bevestigde Shein dat ze vijftig miljoen dollar doneren aan de Or foundation, gespreid over vijf jaar. Heel goed, want die organisatie probeert mee de textielproblemen in de mode-industrie op te lossen.”

Volledig scherm Niki de Schryver, founder van COSH! © Nathalie Samain

Als je dat bedrag verder analyseert, is dat maar een kleine moeite voor zo’n groot bedrijf als Shein. “Hun donatie komt neer op zo’n tien miljoen dollar per jaar. Voor een sterveling als ons is dat gigantisch veel. Maar niet als je de winsten bekijkt. In 2020 was dit 15,7 miljard dollar en in 2021 is dat bedrag zelfs nog gestegen. De aantallen zijn niet in verhouding en met hun donatie gaan we het afvalprobleem dat Shein zélf teweegbrengt helemaal niet oplossen.”

Shop ’till you drop

Maar het grootse probleem volgens de Schryver? “Shein bereikt via sociale media de jeugd zonder dat de ouders er zicht op hebben. Ik heb zelf een dochter van elf jaar en alle meisjes uit haar klas kopen Shein. Er is dus zeker een druk bij hen te shoppen. En ouders weten het zelfs niet eens, laat staan dat ze de impact van het merk kennen. Omdat het over zulke kleine bedragen gaat, kijken ouders vaak niet echt waarvoor hun kind de creditkaart nodig heeft.”

Quote Eigenlijk moeten we heel die psycholo­gie veranderen. Bijvoor­beeld door je vriendin­nen geen compliment­jes te geven wanneer ze iets nieuws aan hebben. Niki de Schryver

“Het platform is gebouwd op een echte shopmentaliteit: allerlei technieken om consumenten nog sneller te overtuigen om iets te kopen met kortingen. Zo wordt wie op de website scrolt heel lang vastgehouden door oneindig lang te kunnen door scrollen met steeds nieuwe stuks. Het is heel zorgbarend hoe wijdverspreid het merk is en hoeveel mensen ze effectief bereiken.”

Om aan die vraag te voldoen, produceert het Chinese merk kleding in sneltempo. Dagelijks worden er ongeveer 6.000 nieuwe items gelanceerd. Hiervoor werkt het bedrijf samen met kleine fabrikanten, voornamelijk in China. En daar ontbreekt het vaak aan contracten, verzekeringen en sociale zekerheid voor de werknemers, klinkt het bij COSH!.

Wat kan de consument beter doen? “Trots zijn op herbruiken en herdragen!” Niki de Schryver: “De consument moet zich bewust worden dat je bij fastfashion ketens in een systeem zit. Dat je continu een adrenalinekick krijgt en kortingen je aantrekken. Eigenlijk moeten we heel die psychologie veranderen. Bijvoorbeeld door je vriendinnen geen complimentjes te geven wanneer ze iets nieuws aan hebben, maar wél omdat ze iets wat perfect bij hun stijl past voor de zoveelste keer dragen.” “Daarnaast zou er een cultuur moeten zijn waarbij mensen niet zeggen: ‘kijk wat ik kocht, ik betaalde er maar zoveel voor’, maar wel: ‘ik kocht iets aan de volle prijs.’ Dan weet je dat je iedereen een correct en eerlijk loon verschaft: de mensen in de winkel, de winkelbedienden en de arbeiders. Als je er zelf voor kiest aan een correcte, volwaardige prijs te betalen dan bouw je mee aan een economie die voor iedereen goed is. En ook hier werken complimentjes, want ook dat geeft een adrenalineshot.” “Uiteraard is dat een lastig punt voor mensen met een beperker inkomen. Maar met deze ‘money midset’ stappen ze af van kleine kortstondige gelukjes en zetten ze de stap naar iets wat veel langer meegaat en zo op lange termijn net minder kost.”

