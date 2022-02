Belgisch modemerk brengt jeansbroek uit die elke vrouw zou moeten passen

Als vrouw een jeansbroek vinden die perfect op je lichaam aansluit is een heuse struggle. Te groot aan de taille, te strak rond de dijen, te nauw aan de billen: er scheelt altijd iets. Bij Belgisch modemerk LolaLiza hopen ze dat op te lossen met hun nieuwe ‘Shape of You’-jeans. Die komt in slechts drie verschillende maten, maar zou dankzij innovatieve technieken toch elke vrouw moeten passen.

‘One size fits all’ is wat kleding betreft meestal een grote leugen. Nee, die jurk is niet even mooi op een volslank lichaam als op een graatmagere paspop. Een ‘one size fits all’-jeansbroek lijkt dan een nog grotere fabel. Zeker als het op denim aankomt, is het belangrijk dat een broek het vrouwenlichaam mooi omsluit. Meer rondingen, meer variatie in lichaamstypes en meer fluctuatie in gewicht betekent: meer nood aan maatwerk of verschillende snitten.

Voor alle vrouwen die de ‘traditionele’ maten 34 tot en met 48 dragen

Belgisch modemerk LolaLiza wil de zoektocht naar de perfecte denim nu vereenvoudigen voor vrouwen. Ze lanceren daarvoor de ‘Shape of You’-jeans, die naar eigen zeggen iedereen past. Het geheim zit hem in het materiaal van de broek: een spijkerstof met een elasticiteitsgraad van negentig tot honderd procent. Zo hoeft LolaLiza maar drie maten te voorzien, om alle vrouwen die de ‘traditionele’ maten 34 tot en met 48 dragen, te kunnen kleden. Zo willen ze hun denim een pak inclusiever maken. Die inclusiviteit werd op sociale media wel al bekritiseerd. De sizing gaat namelijk maar tot maat 48 en zijn er dus nog veel vrouwen die uit de boot vallen.

Volledig scherm Tijdens het ontwerpen van de jeans. © LolaLiza

Het Belgisch modemerk belooft dat de elastische jeans op de meeste vrouwenlichamen een goede pasvorm zal hebben en flatterend zal zijn. “Bij LolaLiza willen we ervoor zorgen dat vrouwen zich goed kunnen voelen. We zijn ook voorstanders van rationele mode. Een jeans die jarenlang meegroeit met je lichaam, gaat ook veel langer mee”, zegt CEO Joachim Rubin.

Volledig scherm © LolaLiza

Het allereerste merk dat met zo’n ‘one size fits all’-jeans komt, is LolaLiza evenwel niet. In 2017 bracht bijvoorbeeld het Portugese merk Tiffosi een spijkerbroek in één maat uit die alle vrouwen moest passen. De meeste reacties waren toen positief, zij het dat bijlange niet alle vrouwen die de broek pasten, hem comfortabel vonden of zelfs dicht kregen.

De ‘Shape of You’-jeans vind je vanaf vandaag in de LolaLiza-winkels en op de webshop, en kost 49,99 euro. Of de broek echt flatterend is voor verschillende vrouwenlichamen, test de NINA-redactie volgende week in een nieuw artikel.

