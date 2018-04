Belgisch én trendy: de eerste collectie van powerwoman Angelique Foré Liesbeth De Corte

23 april 2018

18u39 5 Nina Het witte T-shirt: je kan er nooit genoeg van hebben in je kleerkast. Vooral de exemplaren met een logo, grappige slagzin of feministisch statement maken tegenwoordig furore. Ook Angelique Foré, die in het verleden mee aan de wieg stond van het online platform Belmodo, is mee met deze trend. De sympathieke Gentse lanceert vandaag haar eerste T-shirt collectie.

“Het idee is geheel instant ontstaan”, steekt Angelique van wal. “Ik was begin dit jaar met twee goede vriendinnen in Amsterdam, waar we luidop aan het dromen waren over onze toekomstplannen, op privé en uiteraard ook professioneel vlak. Ik ben dankzij die ‘my super power is my & my friends’ vibes meteen in actie geschoten.”

Op mode staat geen leeftijd

Het resultaat is dus haar allereerste collectie onder de toepasselijke naam Framily Affair. Met de T-shirts wil ze naar eigen zeggen ook komaf maken met leeftijd, die nog al te vaak op mode gekleeft wordt. “Mode mag alle leeftijden overstijgen. Mode gaat voor mij over je karakter en stijl uitdragen. Als ik kijk naar mijn mama, schoonmama, vriendinnen, early teenage nichtjes, schoonzus: zo’n mooie modieuze madammen. Ze inspireren me iedere dag en ik zie hen vanalles dragen waar ik ook zin in heb, gelijk welke leeftijd.”

De T-shirts zijn beschikbaar met vijf verschillende teksten: ‘This Beauty is Clumsy’, ‘Eye Roll Forever’, ‘Forever Crazy’, ‘My Superpower is Me & My Friends’ en ‘Wink is my last name’. Ook leuk om te weten: de kledingstukken zijn honderd procent Belgisch. Voor de productie werkte Angelique samen met Stanley & Stella, het borduurwerk werd geleverd door Suburban uit Gent.

Elk stuk kost € 49 en is verkrijgbaar op de webshop van Angel For Éver.