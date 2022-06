Belgiës allereerste ‘relaxatiedrankje’: werkt het echt? Onze redactrice proeft, een diëtiste geeft haar mening

De Belg heeft stress. Dat maakt het stijgend aantal burn-outs — elk jaar zijn er 10 procent meer van ons out — wel duidelijk. Slimme zet dus van ondernemer Ike Byosière (24 jaar) om Belgiës eerste ‘relaxatiedrankje’ op de markt te brengen. Redactrice Stéphanie is sceptisch en test een paar blikjes ‘EZZ’ op een drukke dag vol deadlines, diëtiste Sanne Mouha neemt de ingrediënten onder de loep.

Hij had het zelf ook zitten: jonge twintiger Ike Byosière, student Business Management, verloor zichzelf in de drukte van de ratrace en kwam in een depressie terecht. Aan de andere kant van die donkere tunnel vond hij de inspiratie voor ‘EZZ’, van het Engelse ‘to be at ease’. Een drankje dat rustig zou maken, zoals ze in Amerika ook al hebben. En een product waarmee je aan de buitenwereld kan tonen dat je geeft om je mentale welzijn.

Volledig scherm Links: Ike Byosière (24). © EZZ

De ‘relaxatiedrank’, zoals Ike het noemt, bevat onder meer L-theanine, een plantaardig middel dat vaak tegen stress of voor een betere slaap ingezet wordt, met daarbij extract van ginseng — een eeuwenoude helende plant — en van hennepzaad, van de cannabisplant. Klinkt veelbelovend. Maar kan een klein blikje naar citroen smakend bruiswater echt tot rust brengen?

Redactrice Stéphanie doet de test

“Het is midden in de werkweek, en zoals wel vaker in een job in de media — lees: bijna elke dag — voel ik deadlinestress. Dat soort stress dat als een kleine tornado doorheen je borstkas woelt en je vingertoppen doet zweten terwijl ze over het toetsenbord razen. Eén groot stuk moet af, drie stukken van collega’s moet ik nalezen en over een uurtje interview ik iemand. Dít is het moment om een blikje EZZ te openen. In het oog van de storm.”

Quote Is het magie in een blikje? Of een stevig placebo? Redactrice Stéphanie

“De smaak is fris: subtiel citroenig, niet zuur, niet te zoet. De lichte sprankel voelt fijn in de mond. Ik spot ook het aantal calorieën — oh, 1,7 per blikje maar — en sip tevreden verder. Na een kwartier gaat blikje twee open, voor de wetenschap. Ik typ, typ, typ door, check mails, check de redactiechat en slurp zonder het te beseffen verder. Wanneer ik een halfuur later naar een leeg blikje grijp, is het tijd: zit die tornado er nog in mijn borstkas? Ik focus even, en eerlijk waar, ik voel nog maar een sterk briesje. Zelfs het interview doe ik kalmer dan gewoonlijk. Hoelang het effect duurt, durf ik niet te zeggen: een uur later eindigt mijn werkdag. Maar het wás er wel. Is het magie in een blikje? Of een stevig placebo?”

Diëtiste Sanne Mouha geeft haar mening

Diëtiste en voedingsexperte Sanne Mouha herkent de ingrediënten op het blikje meteen. Ginseng wordt vaak gebruikt in Chinese medicijnen, zegt ze. “Het is een gezond middel, dat voor zowat alles ingezet wordt — een beetje zoals dat andere wondermiddel, gember. Tegelijk heeft ginseng zogezegd zó veel positieve eigenschappen dat we toch kritisch moeten blijven over wat klopt en wat niet. De hoeveelheid ginseng is in dit drankje ook helemaal niet groot.”

L-theanine heeft ook de reputatie van rustgevend te werken, bevestigt Mouha. “Maar in slaapmiddelen combineren ze dat middel met valeriaan, dat wel een bewezen kalmerend effect heeft. Voor de werking van L-theanine zijn nog geen wetenschappelijke bewijzen gevonden.” En over hennepzaad vindt Mouha nog minder studies over enige positieve gezondheidseffecten, zegt ze.

Quote Het bestaat voor het merendeel uit water en bevat geen toegevoeg­de suiker. Slim, want suiker zou oppeppen. Diëtiste Sanne Mouha

“Maar het is niet omdat hun werking niet wetenschappelijk bewezen is, dat ik tegenspreek dat sommige mensen bij deze stoffen een kalmerend effect voelen”, zegt Mouha. “Een placebo-effect is óók een effect. Het kan dus perfect dat jij hier rustiger van werd. Dat je dankzij dit drankje even bewust de tijd neemt om te ontstressen, is ook alleen maar positief."

Mouha zegt nog dat EZZ bovendien een gezond drankje is. “Het bestaat voor het merendeel uit water en bevat geen toegevoegde suiker. Slim, want suiker zou oppeppen. Je kan het dus met een gerust hart elke dag drinken”, zegt ze. “Maar overdrijf ook weer niet: het drankje bruist, en die zuren zijn niet aangenaam voor je tanden en je maag. Vijf, zes blikjes per dag zou te veel van het goede zijn.”

EZZ is te koop via de webshop, ezzdrinks.com, voor 2,75 euro per blikje.

Poll Ervaar jij veel stress tijdens de werkdag? Ja, altijd.

Nu en dan.

Nee, zelden tot nooit. Ervaar jij veel stress tijdens de werkdag? Ja, altijd. (54%)

Nu en dan. (32%)

Nee, zelden tot nooit. (14%)

