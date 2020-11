België op 19e plaats in onderzoek naar gelijke kansen voor vrouwen wereldwijd: veel vrouwen in management, bitter weinig vrouwen in STEM

Gelijke kansen voor vrouwen: wereldwijd blijft het een utopie. Dat blijkt alweer uit een nieuw, grootschalig onderzoek naar gelijkheid in 100 landen. België doet het niet barslecht: we staan op de negentiende plaats, vooral omdat Belgische vrouwen goed scoren op managementposities en salaris. Maar heel wat landen doen het beter dan ons. Én slechter. Het maakt meteen duidelijk welke grote pijnpunten wereldwijd nog aangepakt moeten worden.

De internationale digitale bank N26 verzamelde twee maanden lang voor 100 landen alle mogelijke data rond vrouwen. Hoe doen ze het in de overheid? In ondernemingen en management? In wetenschap en tech? Hebben ze toegang tot onderwijs? Tot ouderschapsverlof? Worden ze gelijk betaald? En is de wetgeving hen gunstig? Met de resultaten voor die tien factoren creëerde N26 een wereldranglijst die aangeeft hoe het in de 100 landen met de gelijkheid en kansen van vrouwen gesteld is.

“Deze tijden maken opnieuw duidelijk dat vrouwen wereldwijd nog vaker op barrières botsen”, zegt Samantha Hendricks, woordvoerster van N26. “Cijfers tonen aan dat vrouwen meer kans hebben dan mannen om hun job te verliezen door corona en meer instaan voor de opvang van de kinderen, wanneer de scholen sluiten. Plus, zeventig procent van het gezondheidspersoneel zijn vrouwen. Vrouwen vangen deze pandemie het hardst op, maar ondervinden er ook de meeste impact van. Daarom wilden we nog eens belichten dat ze ook op nog heel wat meer vlakken moeilijkheden ondervinden.”

Hoe stellen Belgische vrouwen het?

België doet het in de ranglijst best goed, op een negentiende plaats wereldwijd. We doen het zo veel beter dan ons buurland Nederland, dat op 37 eindigt. Frankrijk haalt ons in op de 14e plaats, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland staan ver boven ons op de 4e en 5e positie.

De mooiste score haalt België als het op vrouwen in managementposities aankomt: daarin zijn we de 11e. We doen het beter dan buurlanden Frankrijk en Nederland, maar nog bijlange niet zo goed als Zweden, IJsland en Finland op kop.

Wat gelijk loon betreft, zijn we ook geen slechte leerling. Daar behalen we de 17e plaats, net na Nederland. De Scandinavische landen, de Verenigde Staten, Canada en Singapore (op de 1e plaats!) doen het in dat opzicht beter. Al maken we wel vooruitgang: in 2000 kregen mannen maandelijks 13,6 procent meer betaald, in 2017 was dat nog 3,3 procent.

De slechtste score halen we met ons land voor vrouwen in STEM: daar zijn we pas de 68e. Een groot pijnpunt dat ook de Belgische vrouwen in tech aanhaalden die we interviewden. Van onze buurlanden doet alleen Nederland het slechter, op de 80e plaats. Verder scoren we op de meeste scores beter dan tweederde van de andere landen. Wanneer we vrouwen in de overheid tellen, eindigt België op plaats 30. Idem wanneer we aantal dagen ouderschapsverlof tellen. Wanneer het op toegang tot onderwijs aankomt, eindigen we 20e.

De besten van de klas

De resultaten geven ook een mooi overzicht van welke landen het – al dan niet verrassend – goed doen. Geen verrassing is dat, globaal gezien, vrouwen de minste ongelijkheid ervaren in de Scandinavische landen. Die eindigen helemaal bovenaan de ranglijst. Op 1 staat Noorwegen, met hoge scores op vlak van politiek, management en wetgeving. Op 2 staat Finland, op 3 IJsland. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk en onze Duitse buren.

Een opvallend resultaat: Rwanda is het land met het grootste aantal vrouwen in regeringsposities. Het Afrikaanse land heeft er meer dan landen als Spanje of Finland. En Sri Lanka is het land dat sinds 1970 het langst een vrouw als regeringshoofd heeft gehad (29 jaar). Bij ons staat die teller sinds Wilmès op een luttele 1 jaar.

Singapore verbaast ook: daar maken vrouwen het meest kans op een gelijk loon en zijn ze het meest aanwezig in STEM. Wat onderwijs betreft, zijn vrouwen dan weer het best af in Japan. En wil je als vrouw graag het langst betaald thuis kunnen blijven om voor je kinderen te zorgen, moet je in Estland wonen: daar telt het zwangerschaps- en ouderschapsverlof op tot maar liefst 1162 dagen.