België boven, ook in de mode. 7 herfsttrends uit eigen land

Elke dag een ‘dankjewel’: dankbaar­heid als positieve pil in onzekere tijden. “Alles wat wij vanzelf­spre­kend vinden, is dat eigenlijk niet”

12 oktober Soms is het verschil tussen blijdschap en balen een kwestie van perspectief. Een perspectief dat dankbaarheid heet. “Het gras is niet groener aan de overkant, maar waar je het water geeft. En water geven doe je door dankbaar te zijn.” Een auteur en twee experts leggen uit waarom ‘dankjewel’ zo heilzaam is en geven concrete tips. “Volg het voorbeeld van een klein kind, want die zijn dankbaar voor de kleinste dingen.”