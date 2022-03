Belg Bavo Van Broeck wint Nektapijtenfestival in Australië. Kapper legt uit hoe je zo’n iconische coupe knipt

Je hebt voor- en tegenstanders van het nektapijt, ook wel gekend als de ‘shag’ of ‘mullet’. Al zijn er tegenwoordig vooral voorstanders. De seventiescoupe is opnieuw populair, ook aan de andere kant van de wereld. Daar kan Bavo Van Broeck uit Vilvoorde over meespreken: hij won afgelopen week het Nektapijtenfestival in Australië. Kapper Nils D’Joos kadert de populariteit van de coupe. “Zo’n mullet staat goed bij mensen waar een hoek van af is.”

Bavo Van Broeck uit Vilvoorde genoot afgelopen week van zijn ‘five seconds of fame’ in Australië. Niet omdat hij een of ander wereldrecord verbrak. Neen, hij won het zogenoemde Mulletfest of Nektapijtenfestival in Kurri Kurri, een dorpje in het zuidoosten van Australië. “Ik heb gewonnen in de categorie rookie”, vertelt Bavo aan Radio 2 Vlaams Brabant. “Dat is voor een nektapijt dat nog geen twee jaar oud is. Je hebt ook de categorieën extreem, 50-plus, junior en ranga, da’s voor mensen met rode haren.”

Bavo, die momenteel door Australië trekt, was niet de enige die aan het gebeuren deelnam. “Er deden wel 130 kinderen mee. Zelfs kinderen van drie jaar met een nektapijt. Dat was echt schattig om te zien. De opbrengst van het Mulletfest gaat ook altijd naar een goed doel. Dit jaar is dat een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar hersenkanker.”

Volledig scherm Bavo Van Broeck op het Nektapijtenfestival in Kurri Kurri, Australië. © EPA

Favoriete coupe van de sterren

Dat er wedstrijden worden gehouden voor het mooiste nektapijt is niet zo vreemd. De mullet of shag is weer helemaal terug van weggeweest. Rockmuzikant David Bowie maakte het eigenaardige kapsel in de seventies populair. Daarna volgden heel wat andere sterren, zoals Meryl Streep, Ellen DeGeneres, John Travolta, David Beckham en ja, zelfs Scarlett Johansson.

Sinds een dik jaar kent de combinatie van een ‘nekmatje’ met een froufrou opnieuw een revival. Zangeressen Rihanna en Miley Cyrus, acteurs Troye Sivan, Barbie Ferreira, Maisie Williams en zelfs Zendaya: stuk voor stuk lieten ze hun knappe kop op een bepaald moment zien met een mullet.

“Ik merk dit jaar dat steeds meer mensen naar zo’n coupe vragen”, bevestigt ook kapper Nils D’Joos van Costa Del Kapsalon. “Ze willen meer volume in hun haar, maar ook mee zijn met de retrotrend van nu. We maken er natuurlijk een hedendaagse versie van, niet de Cameron Diaz-coupe uit de nineties. Voor de shag starten we bij een bob, maar met een froufrou erbij, goed opgeknipte voorpartijen, een langere achterpartij en op de kruin ook veel laagjes. Zo zit er veel dynamiek in. Voor een mullet doen we hetzelfde, maar dan met veel kortere zijpartijen en een nog sterker opgeknipte achterkant. Het voelt heel seventies, heel nostalgisch.”

Uit bed rollen en klaar

Het handige aan zo’n shag of mullet? Veel onderhoud is er niet aan. “Als die coupes uitgroeien, groeien ze ook mooi uit. En omdat het haar zo opgeknipt is, blijf je het volume lang houden. Alleen de frou en de korte zijkanten van de mullet moet je nu en dan wat bijwerken. Maar ’s ochtends kan je perfect uit bed rollen en de deur uit gaan. Zo’n shag of mullet mag er wat rommelig uitzien. Om het te stylen, volstaat het om je haar met je handen en een beetje water, wax of volumespray in model te kneden.”

Nils ziet zo’n shag of mullet vooral bij klanten die al een alternatievere, vrijgevochten stijl hebben. Een beetje rock-’n-roll, edgy. “Klanten waar zo wat een toffe hoek van af is. (lacht) Al valt de coupe best af te stemmen op andere stijlen. Ook wat haartypes betreft. Een shag of mullet staat mooi bij haar dat zelf al wat golft of krult. Maar Geike van Hooverphonic, bijvoorbeeld, heeft steil haar en een shag en die vind ik ook prachtig.”

