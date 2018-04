Beleef kunst op een andere manier op de BOZAR Night x Desperados Margo Verhasselt

30 april 2018

14u05 1 Nina Desperados en BOZAR slaan de handen in elkaar om de wereld van kunst en parties te verenigen. Mensen die houden van bier en kunst moeten op 30 april in Brussel op de BOZAR NIGHT zijn, want ze krijgen de kans om het kunstencentrum in de nacht te ontdekken én te genieten van enkele geweldige DJ-sets.

Onder het mom #AnyPlacePartyPlace lanceert Desperados een tweede project, dit keer in samenwerking met BOZAR. Volgens het merk moet een feestje niet gelinkt worden aan een specifieke locatie, want met de juiste mindset kan je op eender welke plaats feesten. Desperados geeft je de mogelijkheid om je eigen feest te maken en neemt je tijdens BOZAR NIGHT mee op een muzikale en visuele reis door verschillende 360° party settings.

BOZAR NIGHT dompelt bezoekers onder in de wereld van elektronische muziek en kunst. Van 20u tot 1u kunnen de tentoonstellingen worden bezocht met een internationale line-up van DJ's. Tussen witte museummuren beleef je een ware 360° visual mapping, waarmee je plots van Brussel in Berlijn staat. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is werden drie jonge Belgische artiesten gevraagd om een digitale herinterpretatie te maken van de kunstwerken die momenteel worden geëxposeerd in BOZAR: Fernand Léger, Hugo Claus en Spanish Still Life. BOZAR en Desperados bieden hiermee niet alleen een nieuwe kunstbeleving, maar ook een platform voor jong Belgisch talent aan.

BOZAR NIGHT

BOZAR NIGHT is een event dat twee keer per jaar plaatsvindt in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Dans de hele nacht lang op het ritme van uitbundige elektronische muziek en bezoek tegelijk de belangrijkste tentoonstellingen van BOZAR.

Praktisch: Bozar Night x Desperados: 30/04/2018. Kunst bekijken kan van 20u-01u, muziek beluisteren van 20u-03u. Waar? Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.