Bekend jeansmerk introduceert nieuwe ‘boomer jeans’ voor de oudere generatie

Van de ‘momjeans’ tot de ‘boyfriend jeans’, of de wide fit tot de high waist : genoeg spijkerbroeken op de markt. Alleen, ze waren nooit echt gemaakt met het lijf van een 65-plusser in gedachten. Laten we dat toch eens doen, dachten ze bij Lee Cooper. En zo zag de ‘boomer jeans’ het levenslicht.

Jeansbroeken komen in oneindige vormen, modellen en maten. Geen wonder dat het vaak zo’n moeilijke taak is om de juiste te vinden. Modellen als de ‘mom jeans’ of de ‘boyfriend jeans’ willen dat vergemakkelijken: de naam is ook de belofte van het model. De een is een tikkeltje mannelijk. De ander komt met extra bewegingsvrijheid.

Dat kunnen we nog eens doen, zeiden ze bij Lee Cooper. Vanaf nu spreken we dankzij het jeansmerk dus ook van een ‘boomer jeans’. Eentje voor alle grijzende knapperds die net na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn, of voor wie zich voor een dag zo’n ‘boomer’ wil voelen.

‘Cruiseschip-casual’ en bovenal comfortabel

Wat houdt dat dan in, zo’n ‘boomer jeans’, horen we je zuchten. Niks nieuws onder de zon vast? Dat heb je juist. Maar volgens Lee Cooper was het weleens tijd dat een jeansmodel op de markt kwam dat echt de wensen van 65-plussers diende. Comfort bovenal, volgens het merk. Maar tegelijk een broek die er netjes uitziet.

Volledig scherm Boomer jeans van Lee Cooper. © Kurt Vandeweerdt

Hun ‘boomer jeans’ is daarom gemaakt van katoen en heeft een lossere, jogging-achtige look waardoor hij comfortabel zit bij elke activiteit. Toch ziet de spijkerbroek er ook deftig uit, dankzij de slimfit. En de koordsluiting is de leuke knipoog. Geen gepruts met knopen en je lijkt ook zo klaar om een cruiseschip op te stappen.

De broek is daarbovenop uniseks. Handig voor wie minder in de koffer wil voor dat cruiseschip. Of gewoon voor wie al te oud is om nog te geven om genderhokjes of om streng de grenzen van de eigen kleerkast te bewaken.

Ook voor de allerjongsten (ja, echt)

Nog een plottwist: Lee Cooper brengt de ‘boomer jeans’ ook uit in de kindercollectie. “Gemakkelijk om in te bewegen, gemakkelijk om zelf aan te doen, ideaal dus ook voor de kleinste denim liefhebbers”, schrijven ze.

Of boomers het zo leuk zullen vinden om met kinderen over dezelfde kam geschoren te worden is nog maar de vraag. Ach, misschien is ‘jong van geest’ de enige gemene factor. En het zorgt er alleszins voor dat oma, opa en kleinkind een leuk ‘twinning’-moment kunnen hebben.

Volledig scherm Lee Coopers 'boomer jeans'. © Lee Cooper

De ‘Boomer jeans’ zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Lee Cooper voor 89, 95 euro. De kinderversie kost 49,45 euro.

