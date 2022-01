Beïnvloeden sociale media wat we eten? “Voor je het weet lijkt fastfood de norm”

Foto’s van een groot pak friet, een bord vol kroketten of een extra cheesy pizza. Wie frequent door sociale media scrolt, krijgt nagenoeg elke dag plaatjes van lekker voer op z’n feed. Een mens krijgt er niet alleen honger van: uit onderzoek blijkt dat zulke beelden ook effecten kunnen hebben op wat we eten.

Je kent het wel. Soms heb je echt zin in een bepaald gerecht, en verlang je ernaar tot je het voor je neus krijgt. Of misschien ervaarde je al eens een periode waarin je altijd naar dezelfde maaltijd greep. Elke dag een ijsje, of elke dag een slaatje. Maar beslissen we zélf wel waar we goesting in hebben?

Smeltende kaas, druipende chocolade

Wat we willen eten, hangt af van veel factoren. Wat we in de winkel vinden, hoeveel honger we hebben en hoe bekwaam we zijn in de keuken. Maar ook van wat mensen rondom ons eten, vooral mensen om wie we geven. Onderzoek stelde al vast dat hoe sterker je band met iemand is, hoe meer die persoon je voedingskeuzes beïnvloedt. Ook mensen die we aantrekkelijk of populair vinden, zullen we meer geneigd zijn om te imiteren. Eet je geliefde graag gezond, dan grijp jij dus al sneller naar een komkommer.

Wat onze ogen zien, beïnvloedt ook wat onze mond wil. Voeding die ‘in beweging’ is, prikkelt ons brein bijvoorbeeld meer. Denk aan kaas die smelt of chocolade die ergens afdruipt. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat foto's van voedsel ons goesting kunnen doen krijgen om te eten.

Enter sociale media, de plek waar we zowel door mensen als door beelden beïnvloed kunnen worden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onderzoek stilaan begint vast te stellen dat Instagram en Facebook mee kunnen bepalen wat we eten.

Iedereen aan de fastfood

Zo is het bewezen dat wanneer je vrienden online vaak over een specifiek type voedsel posten, de kans groot is dat je die eetgewoonte zal kopiëren. “Als al je vrienden op sociale media foto’s plaatsen van fastfood, lijkt het al snel dat fastfood eten de norm is”, zegt de Britse Suzanne Higgs, professor in de biologische psychologie van eetlust aan de Universiteit van Birmingham. Bovendien toont onderzoek dat we meer geneigd zijn om te interageren met foto’s van fastfood. Het helpt niet dat we biologisch geprogrammeerd zijn om calorierijk voedsel te zoeken, en zulke lekkernijen meer plezierhormonen doen vrijkomen in ons lijf.

Quote Omdat posts van ongezond voedsel beter scoren, zullen influen­cers en foodies zulke foto’s ook meer willen posten. professor in marketing Ethan Pancer

“Daar komt bij dat de algoritmes op sociale media de foto’s die beter scoren, meer verspreiden”, zegt Ethan Pancer, professor in marketing aan de Saint Mary’s University in Canada. Dat zorgt ervoor dat ongezonde maaltijden meer te zien zijn in onze sociale mediafeeds. “Omdat zulke posts beter scoren, zullen influencers en foodies ook meer foto’s van ongezond voedsel willen posten. En hoe meer we aan zulke content blootgesteld worden, hoe meer onze perceptie van een ‘normaal’ eetpatroon een tikkel ongezonder zou kunnen worden.”

Individuele verschillen

Maar of dat werkelijk gebeurt, willen wetenschappers toch nog in vraag blijven stellen. “Wanneer ik door Instagram scrol en een lekkere maaltijd zie, speelt nog altijd mee of ik op dat moment wel honger heb en het een goed moment is voor die maaltijd”, zegt professor Higgs. “En ook alle andere factoren die invloed hebben op wat we eten, blijven meespelen." Er zijn bovendien individuele verschillen in hoe elk van ons reageert op sociale media.

Wil je toch het zekere voor het onzekere nemen en je eetgewoontes minder laten beïnvloeden door wat je online ziet? Dan was dit artikel lezen een goed begin. Professor Pancer stelde vast dat meer bewustzijn rond het effect van voedselplaatjes genoeg is om dat effect teniet te doen. Als je begrijpt dat je gelukkig wordt van een foto van een sappige burger omdat je zo biologisch geprogrammeerd bent, is de kans groot dat je je er minder door laat beïnvloeden.

Lees ook: