Behandel je afspraakje als een sollicitatiegesprek mv

19 juli 2018

08u55

Bron: NYpost 0 Nina Vergeet liefde op het eerste gezicht. Volgens recruiters kan je de ware liefde alleen vinden wanneer je het analytisch aanpakt.

"Wanneer je gaat daten in een grote stad, kom je met heel veel verschillende mensen in contact. Een beetje vergelijkbaar met wanneer er veel kandidaten zijn voor een job," legt Dandan Zhu, eigenaar van een aanwervingsfirma, uit aan de NYpost.

Om op een zo vlot mogelijke manier de beste match te vinden kan je volgens Zhu dan ook best te werk gaan als een heuse recruiter.

Ze deelt haar 6 tips:

Pen je doelen neer

Net zoals dat je voor jezelf een plan maakt voor je carrière raadt Zhu aan dat je ook voor je liefdesleven een lijstje maakt. Naar wat ben je juist op zoek? Een handige checklist geeft je een duidelijk zicht of degene waarmee je hebt afgesproken iets voor jou is.

Ga door hun sociale media

Een gemakkelijke manier om wat te weten te komen over je nieuwe verovering is uiteraard het internet. Sociale media is een handige manier om uit te vissen wat voor persoon iemand is. "Wanneer we naar een partner zoeken, zoeken we naar gelijkenissen. Dezelfde sociaaleconomische achtergrond, carrière of hobby's." Zhu stelt dat wanneer iemand je niet bevalt op het internet, je er vaak ook beter niet mee afspreekt in het echte leven.

Ga iets drinken, niet eten

Skip het vijfgangenmenu en ga koffie of een glas wijn drinken op de eerste date. Amper 30 minuten zijn genoeg om te weten te komen of je iemand terug wil zien of niet. Ga daarom niet meteen met iemand lang tafelen. Hou de eerste date kort en bondig en beslis daarna of er een tweede moet komen.

Stel goede vragen

Een eerste date is geen plaats om alles te verbloemen. Stel vragen waarop je graag een antwoord wil krijgen. Wat vinden ze belangrijk in het leven? Wat voor band hebben ze met hun familie? Probeer geen ja-nee-vragen te stellen, zodat je date zelf met een goed antwoord op de proppen kan komen.

Proefperiode

Net zoals een job, kan een relatie volgens Zhu ook met een proefperiode komen. Met 90 dagen zit je volgens haar goed, zo lang zou het volgens haar duren om een persoon te leren kennen. Daarna is het dan ook belangrijk dat je gaat bekijken of hij of zij in jouw leven past.

Zet het vriendelijk stop

Wanneer je een job niet krijgt, hoop je dat ze je dat vriendelijk laten weten. Hetzelfde geldt voor een relatie. Werkt het toch niet? Dan hoop je op een eerlijk en vriendelijk einde. "Vertel dat jullie andere dingen willen, maar dat het niets persoonlijk is," stelt Zhu.