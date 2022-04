Been naar voren, handen op de heup: wat die populaire pose onthult over hoe vrouwen zich voelen

Model Kylie Jenner, presentatrice Evy Gruyaert, galeriste Sofie Van de Velde en ‘Riverdale’-actrice Hayley Law: ze poseren op foto’s alle vier graag met hun been lichtjes naar voren en beide handen op hun heup. Waarom nemen vrouwen zo vaak die houding aan, en mannen niet? En wat zegt de houding over hoe die vrouwen zich voelen? Lichaamstaalexperte Sofie-Ann Bracke geeft antwoord.

Als mens beschikken we over vier communicatiekanalen: woorden, intonatie, lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. En vooral onze lichaamstaal en mimiek spreken boekdelen. We doen het grotendeels onbewust, maar je kan gedeeltelijk opzettelijk bepalen welke vibe je uitstraalt. Als je poseert voor een foto bijvoorbeeld, of — als je een superster bent — op de rode loper.

Volledig scherm Kylie Jenner. © Instagram @kyliejenner

Opvallend: we zien dat veel bekende vrouwen — beroemd in Vlaanderen of over onze landsgrenzen heen — op foto’s dezelfde houding aannemen. Ze zetten één been lichtjes naar voren en brengen hun beide handen samen ter hoogte van de heup aan de andere kant van hun lichaam.

Powerpose

Als we lichaamstaalexpert Sofie-Ann Bracke vragen waarom deze houding zo populair is onder vrouwen, steekt ze van wal met een belangrijke kanttekening: “We interpreteren lichaamstaal. Dat wil dus niet zeggen dat de persoon die de houding aanneemt de opgevatte boodschap ook zo heeft willen verspreiden. Bovendien zijn foto’s momentopnames. En al zeker als het gaat om foto’s in een geënsceneerde setting. Het kan zijn dat de fotograaf instructies heeft gegeven om het beeld op die manier wat dynamischer te maken.”

Volledig scherm Actrice Hayley Law. © Getty Images for Elton John AIDS

Eén sluitende verklaring is er dus niet, benadrukt Bracke. Maar er zijn wel enkele non-verbale principes die zeer vaak terugkeren. “Interageren met anderen, dat brengt altijd spanning met zich mee”, aldus de expert. Dat kan een klein beetje spanning zijn, als je je op je gemak voelt bij de situatie bijvoorbeeld. Maar ook heel veel: zoals wanneer je je ook figuurlijk geen houding weet aan te nemen.

“Om die spanning iets draaglijker te maken, nemen we vaak iets vast. Wie een presentatie geeft voor een grote groep, heeft geregeld een balpen in zijn handen”, vervolgt Sofie-Ann Bracke. “Maar het helpt ook al om je eigen lichaam aan te raken. Bij een aanraking worden de zenuwuiteinden van de vingers geprikkeld, wat je hersenen een geruststellend signaal geeft. En je armen over je lichaam heen vouwen is daarbij ook een vorm van bescherming, naast de goede ondersteuning die het aanraken geeft.”

Armen in de zij zetten, met één of twee ellebogen naar buiten (zoals Sofie Van de Velde doet op de foto hieronder, nvdr), wordt een beetje gezien als een ‘power move’, zegt Bracke. “Het is een houding waarbij je jezelf groter maakt en meer ruimte geeft.”

Volledig scherm Voor dit persbeeld van 'Stukken Van Mensen' kozen Sofie Van de Velde, Paulette Van Hacht en Evy Gruyaert voor dezelfde pose. © SBS

Waarom de vrouwen ook een stap naar voren zetten en hun been zo in de kijker zetten? “Het zorgt ervoor dat je houding dynamischer is, bovendien toon je zo een pak eleganter dan wanneer je met je twee voeten naast elkaar staat.”

Waarna de lichaamstaalexpert meteen de bedenking maakt: “Houdingen zijn gendergekleurd. Vrouwen zetten met hun houdingen hun vrouwelijkheid in de verf, ook mannen doen er hun voordeel mee om stoerder over te komen. Het is een interessante denkoefening om de rollen eens om te draaien: beeld jezelf een vrouw in die met de armen gekruist poseert, en een man die kiest voor de pose die we zonet bespraken. Zo word je je echt bewust van de houdingen die we als typisch mannelijk of vrouwelijk bestempelen.”

