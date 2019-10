Beelden om van te genieten, niet om na te apen! Redactie

In de NINA van dit weekend zie je prachtige beelden van Matthias Schoenaerts op een industrieterrein in de haven. We willen benadrukken dat de shoot in veilige en perfect gecontroleerde omstandigheden is verlopen. Spoorlopen is levensgevaarlijk en verboden. We willen dit bij NINA allesbehalve aanmoedigen. Meer info op https://infrabel.be/nl/spoorlopen