Beautyredactrice test de favoriete schoonheidsproducten van de sterren: “Het is efficiënt én betaalbaar”

Het lijkt alsof ze de genenloterij gewonnen hebben, maar bij het gros van de beau monde in Hollywood komen die mooie huid, egale teint en glanzende haardos ook gewoon uit een potje. Het enige dat wij willen weten is: wélk? En vooral: wat kost het en werkt het ook voor ons? Beautyredactrice Sophie deed de test. “Dit product wil ik voor altijd op mijn wastafel hebben staan.”

Augustinus Bader, The Cream

Volledig scherm © rr

Fans: Victoria Beckham, January Jones, Priyanka Chopra

Voor een flesje van 50 ml tel je maar liefst 240 euro neer. Dat is natuurlijk geen issue voor de Victoria Beckhams van deze wereld, maar helaas denkt mijn portefeuille daar anders over. De wetenschap heeft ie alvast wél mee: ontwikkeld door een professor binnen de stamcelbiologie, voorafgegaan door 30 jaar onderzoek en verzekerd door een indrukwekkende verzameling patenten. Al na amper een paar dagen voelt mijn huid heerlijk zacht aan en lijken droogtelijntjes verleden tijd. Na een week stopt het mooie liedje en duiken de eerste onzuiverheden op. Helaas blijkt de crème net te rijk voor mijn gecombineerde huid. Ongetwijfeld een topper voor droge velletjes, ik hou ’m voorlopig enkel voor de wintermaanden.

Augustinus Bader, The Cream, 239,95 euro bij Zalando

Bioderma, Sensibio H20

Volledig scherm © rr

Fans: Gwyneth Paltrow, Drew Barrymore, Khloe Kardashian

Gwyneth Paltrow noemde het de beste make-upremover op de markt. ‘Niet geparfumeerd, droogt niet uit en verwijdert alle sporen van make-up. Na slechts een paar veegjes blijf je achter met een zachte, schone huid’. We kunnen haar voor één keer allesbehalve ongelijk geven. Sinds ik het micellair water al in 2014 (!) voor het eerst gebruikte, is het niet meer van mijn wastafel geweken. Het is efficiënt, zacht voor de huid én bijzonder betaalbaar.

Bioderma, Sensibio H20, 19,98 euro bij de apotheek

Charlotte Tilbury, Hollywood Flawless Filter

Volledig scherm © rr

Fans: Blake Lively, Emma Roberts, Mandy Moore

Geen wonder dat dit product een grote schare bekende fans heeft, want het werd specifiek bedacht voor de rode loper. Celebrity make-up artist Charlotte Tilbury ontwikkelde de perfector speciaal voor die fantastische Hollywoodhuid op paparazzifoto’s. Het werkte, want het duurde niet lang of de hele wereld viel als een blok voor haar creatie. Ik snap meteen waarom. De veelzijdige formule doet het niet alleen fantastisch als primer onder je make-up, maar ook op de jukbeenderen voor een subtiele glow of – dankzij een kleine hoeveelheid pigment – als vervanger van je foundation voor een stralende no-make-uplook.

Charlotte Tilbury, Hollywood Flawless Filter, 44 euro bij de Bijenkorf

Nars, Radiant Creamy Concealer

Volledig scherm © rr

Fans: Serena Williams, Kylie Jenner

Serena Williams gebruikt ’m in plaats van foundation: plaatselijk uitgewerkt met haar vingers levert het haar favoriete naturelle look op. Kylie Jenner gaat liever een tintje lichter dan haar huidskleur en gebruikt ’m om haar gelaat te shapen. Mogelijkheden genoeg, dus. En laat dat nu net het mooie aan deze concealer zijn: het is een bijzonder universeel product. Romig genoeg voor de ogen, dekkend genoeg voor onzuiverheden of rode vlekjes. Een echte allrounder, en vanaf nu standaard in mijn toilettas.

Nars, Radiant Creamy Concealer, 31,50 euro bij narscosmetics.be

Ouai, Shampoo en Conditioner Bundle

Volledig scherm © rr

Fans: Chrissy Teigen, Bella Hadid, Jessica Alba

Je herkent ze aan hun weelderige haardos én aan hetzelfde kappersmerk in hun douchecabine. Want Chrissy Teigen, Bella Hadid en Jessica Alba wassen hun haren allemaal met de producten van Ouai. Er bestaat een variant voor fijn, dik en medium haar. De shampoo en conditioner maken mijn haar schoon en beperken pluis tot een minimum (waarvoor dank) en de geur is héérlijk. Maar daar stopt de lofzang. Ik bespeur niet veel extra volume en ook qua zachtheid en doorkambaarheid geen grootse resultaten. Al bij al goede producten, maar niet goed genoeg om mijn gebruikelijke producten definitief voor in te ruilen.

Ouai, Shampoo en Conditioner Bundle, 49,95 euro bij lookfantastic.nl

Pixi, Glow Tonic

Volledig scherm © rr

Fans: Jourdan Dunn, Kim Kardashian

Toen topmodel Jourdan Dunn op haar Instagram onthulde dat ze haar modellenhuid aan dit flesje van Pixi dankt, was het hek van de dam. Ook Kim Kardashian bracht op sociale media al eens een ode aan het roodgekleurde goedje. Nieuw is het product niet voor mij, want zelf gebruik ik het al sinds 2017. Ik ben het volmondig eens met Jourdan: hoofdingrediënt glycolzuur verwijdert dode huidcellen en stimuleert de celvernieuwing voor een fris en fruitig zomervel.

Pixi, Glow Tonic, 23,50 euro bij ICI PARIS XL

Skinceuticals, CE Ferulic

Volledig scherm © rr

Fans: Kristen Stewart, Naomi Campbell

Dat vitamine C het nieuwe zwarte goud is, mag duidelijk zijn. Het is niet alleen een cadeautje voor je huid (het neutraliseert zonneschade, egaliseert vlekjes en zorgt voor meer éclat), maar is daarnaast ontzettend moeilijk om in een aangename, stabiele formule te gieten. Bij Skinceuticals zijn ze daarin geslaagd, geen wonder dat de A-list van deze wereld massaal voor dit kleine flesje viel. En ik deed hetzelfde. Al na enkele weken gebruik merk ik dat mijn huid zichtbaar meer straalt en kleine pigmentvlekjes (damn you, zwangerschapshormonen) minder zijn. Deze verdwijnt niet meer uit mijn badkamer! (P.S. Het merk bracht onlangs een variant uit voor de vette huid: Sillymarin CF)

Skinceuticals, CE Ferulic, 165,30 euro bij feelunique.com

Oribe, Dry Texturising Spray

Volledig scherm © rr

Fans: Meghan Markle, Kate Moss, Scarlett Johansson

Je ziet ’m standaard backstage op fashion week en op de rode loper. Ten tijde van Suits was ook Meghan Markle grote fan. Meer dan eens vertelde ze hoe de spray haar haardos – zelfs tijdens een lange filmdag – meer glans en veerkracht gaf. De naam zegt het al: de spray geeft veel textuur. Dat is fijn, want je blaast futloze lokken instant volume in en kapsels blijven beter zitten. Het nadeel is dat het een ruw en stug gevoel kan achterlaten aan de hoofdhuid. Toegegeven, zelfs mijn haar – dat dringend een knipbeurt kan gebruiken – ziet er plots weer levendig uit. Maar niet aan voelen, aub.

Oribe, Dry Texturising Spray, 51 euro bij Parfuma

Yves Saint Laurent, Touche Eclat

Volledig scherm © rr

Fans: Zoë Kravitz, Alexa Chung, Rosie Huntington-Whiteley

Zoë Kravitz prijst het kleinood omdat het haar foundation vervangt: de ideale manier om haar huid te egaliseren en de oogcontour op te lichten. Alexa Chung en Rosie Huntington-Whiteley wissen er hun wallen mee uit. Hebben ze allemaal gelijk in, op voorwaarde dat je geen al te donkere kringen hebt. Dit kleine stiftje weet inderdaad als geen ander het licht te vangen en een frisse blik tevoorschijn te toveren. Maar echt bedekken doet ie niet. Heb je donkere verkleuringen? Dan heb je toch echt eerst een corrector of concealer met iets meer pigment nodig.

Yves Saint Laurent, Touche Eclat, 37,90 euro bij ICI PARIS XL

Lees ook: