Beautyredactrice Sophie vergelijkt goedkope en dure leave-in conditioners voor een glanzende haardos: “Mijn haar ziet eruit als één brok pluis”

Back to work! Beautyre­dac­tri­ce Sophie stelt de ideale dagelijkse beau­ty-routine voor (die minder dan 10 minuten in beslag neemt)

Stonden we begin 2020 nog zonder morren een halfuur in de badkamer, dan is de balans na meer dan een jaar thuiswerken volledig in de andere richting doorgeslagen. Zestig procent van de vrouwen ging resoluut voor minder make-up. Maar wat nu we weer stilaan naar kantoor kunnen? Niemand die zin heeft om nog lang voor de spiegel te staan. En goed nieuws: dat hoeft ook niet, want beautyredactrice Sophie zocht én vond een routine die minder dan 10 minuutjes in beslag neemt. Hallo, snoozeknop!

5 september