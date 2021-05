Beautyredactrice Sophie vergelijkt dure en goedkope zonnecrèmes: “De glans is zo fel dat het lijkt alsof ik een sprintje heb getrokken”

First things first: de ideale zonnecrème bevat naast een SPF, ook een uv A-filter. Hoewel een SPF ons beschermt tegen verbranden (uv B), is het minder efficiënt tegen uv A-straling. En laat die nu net verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de vroegtijdige huidveroudering (denk: verslapping, rimpels en bruine vlekjes). Willen we liever niet, dus is smeren de boodschap. Klinkt logisch, maar is het vaak veel minder zodra je in de winkel staat. Er zijn immers verschillende manieren om uv A te meten, waardoor er verschillende categorieën zijn. Zo heb je de PA, (wat staat voor Protection Grade of UV-A), UVAPF (een afkorting voor Ultraviolet A Protection Factor) én het gewone UVA- logo in een cirkeltje. Ingewikkeld? Is het ook. Al is er goed nieuws: over het algemeen mag je ervan uitgaan dat als uv A op de verpakking vermeld wordt, het product voldoende beschermt. Als je dus van één ding zeker mag zijn, dan is het dus dat onderstaande zonnecrèmes allemaal zowel tegen uv-B als uv-A beschermen. Maar smeren ze allemaal even aangenaam?