Beautyredactrice Sophie testte de nieuwste make-up- en haartrends voor de herfst: “Zo tover je die wallen weg”

Alvast een stukje gratis advies voor het nieuwe schooljaar: afkijken mag niet. Uitzondering die de regel bevestigt: de catwalk. Want de hipste beautylooks voor de herfst kijken we gewoon af van de modeweken. Beautyredactrice Sophie test de grootste trends alvast uit en zet ze voor jou op een rijtje. “Rode lippen mogen weer knallen.”

Ook dit najaar verzilvert de gezonde, glanzende huid zijn plaats in de hitparade der beautylooks. En het feit dat je er – naast goeie skincare en eventueel een paar basisproducten – quasi niets voor nodig hebt, maakt dat ook wij fan blijven.

Hoe doe je het?

1. Prep is alles! Investeer in gepaste verzorgingsproducten, zodat je huid in topconditie is. Tip: een primer op basis van vitamine C doet je van binnenuit stralen.

2. Less is more: verdoezel hier en daar wat pigmentvlekjes of onzuiverheden maar hou de basis verder zo natuurlijk mogelijk.

3. Benadruk je features met highlighter. Meestal zijn dat de jukbeenderen, neusbrug, bovenkant van de lip en de binnenste ooghoek.

Volledig scherm © rr

1. Bobbi Brown, Vitamin Enriched Face Base € 59 bij bobbibrown.be.

2. Laura Mercier, RoseGlow Highlighting Powder € 43 bij Parfuma.

3. Nivea, 3-in-1 Oogconcealer € 24,99 bij Kruidvat.

Weet je nog dat lijntje onder de ogen waardoor de verkoop van kohlpotlooden in de jaren 90 boomde als nooit tevoren? Wel, als we de catwalk mogen geloven, is het volledig terug. Mooi meegenomen: wie laag genoeg durft gaan, tovert meteen die wallen weg. Yes please!

Hoe doe je het?

1. Investeer in een waterproof kohlpotlood. Je wil namelijk dat vooral de waterlijn - dat klein stukje ooglid net ‘in’ je oog - intens pikzwart blijft. Zet flink aan en vervaag vervolgens naar onderen toe voor een smoky effect.

2. Een tikje dramatiek? Zet dan ook het bovenste ooglid aan. Eindig met een laagje mascara.

3. Hou de rest van je make-up zo neutraal mogelijk. Zo gaat alle aandacht naar je ogen.

Volledig scherm © rr

1. Yves Saint Laurent, Crush Liner € 24,95 bij ICI PARIS XL.

2. L’Oréal Paris, PRO XXL Lift Mascara € 18,99 bij Di.

Weinig moeite, groots effect. Wie mee wil met de kapseltrends hoeft voortaan niet per se vroeg op te staan. Investeer in één eyecatcher als accessoire, en je kan voor de rest van het jaar iedere ochtend blijven snoozen. Wij zijn fan!

Hoe doe je het?

1. Is je haar net gewassen, heb je van nature fijn haar of blijven accessoires over het algemeen niet goed zitten? Gebruik eerst droogshampoo of volumepoeder. Dat maakt het haar stroever, waardoor de speld meer grip heeft.

2. Clip en klaar! Dit najaar zien we vooral halfdo’s en zijdelings opgestoken haren waarbij het haar verleidelijk over één kant wordt gedrapeerd. Al blijft een lage paardenstaart met een mooie accessoire evengoed een klassieker.

Volledig scherm © rr

1. Bumble & Bumble, Prêt-à-powder € 10 bij Douglas.

2. Hair Design Access, Barrette Cut03 (€ 68).

3. Hairclip HC05 (€70) bij hairdesignaccess.com.

Goed nieuws, want met ons typisch herfstweer beloven we komend seizoen helemaal trendy te zijn. De wet look is namelijk helemaal terug. Je kan natuurlijk gewoon buitenkomen op een authentieke Belgische najaarsdag, maar wie verzorgd boven verwaaid verkiest doet het toch beter zelf.

Hoe doe je het?

1. Alles staat of valt met structuur. Doe een flinke hoeveelheid mousse in je haar - totdat het nat aanvoelt -, laat even intrekken en blaas je haar vervolgens droog. Het zou stevig en een tikje stug moeten aanvoelen.

2. Breng je haar in model met gel of wax. Start op je kruin en kam het product vervolgens door naar de lengtes. Wie houdt van netjes en elegant gebruikt best een fijne kam. Mag het wat nonchalanter? Hou het dan bij je vingers.

Volledig scherm © rr

1. L’Oréal Professionel, Tecni Art Fix Extreme Splash Wet Look € 21,35 bij Douglas.

2. Balmain Hair Couture, Volume Mousse Strong € 33 bij De Bijenkorf

Net op tijd voor de feestdagen: rode lippen mogen weer knallen. Van een diep bordeaux tot helderrood: er is een tint voor iedereen. Warme types kiezen best voor een exemplaar met zachte oranje nuances. Bleke of koele huid? Ga voor een blauwe ondertoon.

Hoe doe je het?

1. Begin met lipliner: omrand je lippen met een potlood in (ongeveer) dezelfde tint als je lipstick. Die zorgt dat je kleurtje netjes binnen de lijntjes blijft. Zelfs na een hapje en een drankje.

2. Stift je lippen met je favoriete rode kleur. Bang dat de boel vervaagt? Dep er dan zachtjes wat transparant poeder overheen.

Volledig scherm © rr

1. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink € 17,99 bij Delhaize.

2. Nyx, Suede Matte Lip Liner € 4,20 bij Di.

3. Nars, Powermatte Lipstick € 30,50 bij Parfuma.

