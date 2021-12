Beautyredactrice Sophie test welke adventskalenders je geld waard zijn: “Als teleurstelling in een kartonnen doosje kwam, dan was dit het”

Van Lady Di tot Taylor Swift: dit zijn de 8 beste ‘revenge looks’ allertij­den

Popster Taylor Swift lanceerde recent haar nieuwe album en was naar aanleiding daarvan te gast in een talkshow. Ze droeg een zwarte outfit die nogal lijkt op de iconische jurk die prinses Diana droeg na haar breuk met prins Charles. Daar en toen, in 1994, zag de term ‘revenge dress’ het licht: een adembenemende outfit om je ex te laten zien wat hij of zij mist. Of de jurk van Swift ook een revenge dress is laten we nog in het midden, maar wij zetten alvast de 8 beste revenge looks sinds Lady Di voor je op een rijtje.

28 november