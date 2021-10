Beautyredactrice Sophie test of de beautyproducten van 5 celebrity’s de hype en het geld waard zijn. “De fond de teint ruikt een beetje naar verf”

Finne Smets doorbreekt dubbele standaar­den in de modewereld. “Ik heb evenveel recht om mijn rondingen te laten zien als iemand anders”

8 oktober Als tiener zat ze niet zo goed in haar vel, nu is Finne Smets (25) een ‘body acceptance influencer’ met een duidelijke boodschap: mode moet toegankelijk zijn voor iedereen. “Mijn lichaam is niet mooi, het is niet lelijk, maar het is een deel van wie ik ben. Daarom is het o zo belangrijk dat ik me goed voel in mijn kleding. Pas dan sta ik sterk in mijn schoenen.” Hoe ze die tegeltjeswijsheid toepast in de praktijk? Ze toont het aan de hand van haar signature look.